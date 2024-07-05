Корупція в Україні та вступ у НАТО – різні речі

Уряди й парламенти нестабільні, політики нерішучі, ніхто не має бачення й стратегії, як завершити війну, і головне – що робити з Росією.

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Чи скажуть Україні, що вона сама винна? Очевидно, що скажуть. Ніхто ж не скаже: "Ми самі винні".

У якій формі це скажуть? "Робіть реформи, боріться з корупцією, і настане день". Чи означає це, що причина в корупції? Ні, причина в іншому, дивіться пункт перший.

Чи означає це, що в нас корупції нема? Ні, вона в нас є, але причина не в цьому. Чи треба з нею боротися? Обов'язково, але членство в НАТО – це про інше.

Що робити, щоб нас запросили в НАТО? Те саме, що ми й робили: впроваджувати реформи, боротися з корупцією. А також зміцнювати демократію та покращувати систему управління. Впроваджувати стандарти НАТО.

А ще дуже важливо сформувати образ перемоги й створити на його основі коаліцію переможців, які спільно розумітимуть, як завершити війну і як встановити сталий мир.