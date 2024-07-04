Ситуация на Лиманском направлении

Российские оккупанты, после ряда неудачных попыток восстановить прежнюю ситуацию в направлении сел Терны и Ямполовка, перенесли основные усилия из зоны действий своей 25-й общевойсковой армии в зону действий 20-й армии. В частности, в направлении Площадь – Макеевка.

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В результате россиянам удалось ворваться на восточную окраину Макеевки и закрепиться там (район местной школы), а также взять под контроль перекресток дорог, ведущих на Грековку и Невское. Скорее всего, ближайшее время противник попытается захватить переправу через реку Черный Жеребец в самой Макеевке и пытаться атаковать позиции наших подразделений в направлении Макеевка – Невское, а также Червонопоповка – Невское.

С этой целью подразделения 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии, а также отдельные части 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии с большой вероятностью будут "дополнены" другими подразделениями 144-й мотострелковой дивизии, которые перегруппированы сюда с юга.

Надо исходить из того, что противник на этом направлении имеет возможность периодически создавать значительное преимущество в силах и средствах на отдельных участках и направлениях несмотря на то, что в предыдущих боях он понес здесь значительные потери.

В составе двух общевойсковых армий, действующих на этом направлении, развернуты 3 полноценные мотострелковые дивизии и 3 отдельные бригады, одна из которых является танковой бригадой. Вооруженным Силам Украины очень сложно в таких условиях удерживать протяженный фронт по реке Черный Жеребец. Особенно, когда враг имеет явное преимущество в артиллерии и авиации.

Россияне нарастили усилия на Краматорском направлении

Теперь о Краматорском направлении. Судя по всему, 98 воздушно-десантная дивизия противника, действовавшая в восточной части города Часов Яр, ввела в бой все три своих парашютно-десантных полка – 217-й, 299-й и 331-й. Собственно, благодаря этому противнику удалось значительно нарастить усилия на этом направлении и полностью взять под контроль микрорайон "Канал". Не исключено, что в атаках участвовали также подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады и частично 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии.

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Сейчас россияне заняли позиции по обе стороны улицы Олега Кошевого, в частности в районе моста через канал. Их передовые подразделения закрепились в лесах к северу и югу от него. Понятно, что эти действия врага являются лишь подготовительным этапом перед главным "шоу" – штурмом города Часов Яр.

В этом контексте интересует вопрос – будет ли вражеское командование тратить время и ресурсы на "поддержку" таких действий? А именно – вытеснение наших войск за канал к югу от города, от линии Клещеевка – Андреевка, с целью обеспечения "свободы маневра" своей ударной тактической группировке с юга. И будет ли еще одна попытка прорыва через направление Богдановка – Калиновка, чтобы совершить аналогичные действия при штурме самого города с севера?

Судя по всему, ответы на эти вопросы мы скоро узнаем. Командование вражеской группировки войск "Юг", силы которой действуют на Краматорском направлении, начало подтягивать свой оперативный резерв в районе Часового Яра – 4-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса. Причем пока не ясно, где именно ее "запустят":

либо на сам Часов Яр,

либо ею "нарастят усилия" вдоль канала с севера на юг, чтобы свернуть нашу оборону по линии Клещеевка – Андреевка.

Как россияне собираются штурмовать Часов Яр

Если рассматривать наиболее вероятные направления штурма самого города, то, скорее всего, враг попытается прорваться между трассой Константиновка – Бахмут (Т-0504) и микрорайоном "Новый", в направлении последнего, действуя преимущественно штурмовой пехотой через лесную зону к югу от микрорайона.

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Вспомогательным направлением вполне может быть направление по северной дороге, в сторону микрорайона "Октябрьский". Такой вариант позволяет противнику, по сути, отрезать эти два микрорайона от центральной части города и в определенной степени изолировать район своих наиболее активных штурмовых действий.

Однако в этом случае резко актуальным становится вопрос двух позиций, которые сейчас контролируют Вооруженные Силы Украины:

район села Калиновка,

район пересечения канала Северский Донец – Донбасс с трассой Т-0504.

Сейчас враг просто не может начать штурм основной части города из-за наличия этих позиций ВСУ. Поэтому, скорее всего, перед введением в бой 4-й мотострелковой бригады в районе действий 98-й воздушно-десантной дивизии последняя получит задание "разобраться" с этими позициями.

В случае с Калиновкой к этому могут присоединиться подразделения 200-й мотострелковой бригады. Хотя, конечно, может быть вариант, когда 4-я мотострелковая бригада будет использоваться сама в роли "облегчения" для подразделений 2-го и 3-го армейских корпусов, которые сейчас безрезультатно пытаются вытеснить ВСУ за канал, к югу от трассы Константиновка – Бахмут, действуя "в лоб" с фронта.

При этом наиболее вероятным вариантом является появление подразделений 4-й мотострелковой бригады в районе поселка Ивановское и юго-восточнее него.

У россиян есть только один вариант действий

Если оттолкнуться от всех этих тактических деталей и попытаться посмотреть на развитие ситуации по всему Краматорскому направлению, то становится очевидным, что командование вражеского УВ "Юг" продолжает лелеять надежду об участии в гипотетической "битве за Торецк". Ведь основные усилия оккупанты сосредотачивают именно на юго-западном направлении.

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В свое время начиная наступление из Бахмута на Часов Яр враг явно рассчитывал быстро выйти на канал Северский Донец – Донбасс на широком фронте не только в районе самого города, но и к югу от него, чтобы иметь возможность сформировать северный фланг Торецкого выступления ВСУ. Однако пока эту задачу оккупанты не выполнили.

Вполне возможно, что если бы у россиян была возможность отказаться от штурма Часового Яра, они бы радостью это сделали, обойдя этот участок обороны ВСУ на юг. Но не получилось...

Сначала им пришлось очень долго выбивать ВСУ в Ивановском. Затем несколько одновременных и вроде бы скоординированных попыток ликвидации украинского плацдарма по линии Клещеевка – Андреевка с наступательными действиями как с фронта, так и с фланга закончились неудачно.

Поэтому у врага сегодня на этом направлении просто нет другого выхода, чем штурмовать Часов Яр, если он хочет продолжать наступать в юго-западном направлении. Причем вынужден он это делать преимущественно "в лоб", ведь у него не получается сформировать фланги для окружения этого участка обороны ВСУ.