Страна находится в кризисе

Беларусь находится в состоянии политического кризиса начиная с 2020 года. Александр Лукашенко не потерял власть, но его позиции далеки от идеальных. Впервые за последние два десятилетия его электоральная база не превышает 30 – 35%.

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Специфика белорусского политического поля заключается в сегментации общества. Причем распределение происходит на ценностном уровне (а не уровне политических симпатий). Существуют разные группы, которые находятся в своих информационных пузырях. Как власть не может достучаться до большинства групп, так и оппозиционные силы. На этом фоне база удержания – репрессии, вытеснение из страны и демонизация политических оппонентов.

Страна фактически жила 4 года (процессы начались летом 2020 года) в режиме "зажима гаек". Такая ситуация позволяет "на жилах" выдержать определенное время, но не снимает причин белорусского политического кризиса, который проявился задолго до 2020 года.

Речь идет об изменениях бизнеса, трансформации общества и деградации системы власти. Соответственно, продержаться на силовом аппарате можно, а победить и обеспечить предсказуемое будущее для Лукашенко – нет. Более того, при определенном условии угрозой ему становится собственное окружение, а также Россия, влияние которой существенно возросло.

Стоит также иметь в виду крайне небольшое количество положительных сценариев для Лукашенко после завершения (или прекращения) российско-украинской войны. Одним из условий удержания власти является усиление влияния третьих сил. Прежде всего Китая. А производной от этого – необходимость выхода из спирали эскалации с соседями.

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Как меняется риторика Беларуси

Июнь 2024 года принес интересные новости. Постепенно меняется риторика официального Минска (разворота нет, но акценты существенно смягчаются). Также происходят интересные кадровые перестановки. Впервые за последние 4 года на ключевые позиции заступают не силовики, а менеджеры. Ранее я предполагал, что на белорусском направлении, начиная с середины июля будут появляться новости, которые выбиваются из привычной канвы. И они таки появились.

Во-первых, состоялся обмен, в результате которого домой вернулись украинцы, осужденные в Беларуси и удерживаемые в белорусских тюрьмах. Говорится здесь не о том, кто вернулся и на каких условиях – Лукашенко впервые за последние несколько лет отпустил знаковых для себя заключенных. Он продемонстрировал готовность к торгам, в том числе с Украиной.

Во-вторых, 3 июля в Беларуси заявили, что из тюрем могут быть освобождены несколько достаточно известных политических заключенных. Прежде всего те, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем.

С одной стороны, это подстраховка Лукашенко (смерть людей в заключении слишком сильно бьет по возможности начать торг в будущем);

с другой стороны, это демонстрация готовности к диалогу (и торгу) с западными странами.

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В течение ближайших месяцев ожидается еще несколько таких громких кейсов. При этом, замечу, агрессивная риторика в отношении соседей сохранится, она просто станет чуть менее "трешевой".

Ближе к зиме 2025 года возможны удивительные процессы в политическом поле. Для удержания власти в новой системе нужна "якобы оппозиция" и нужна демонстрация готовности к изменениям. Есть пример как это работает – Венесуэла.

Почему именно сейчас?

Во-первых, повторю, есть запрос возможных переговоров по Украине. Если поведение белорусского режима не меняется, то он или разрушается сам, или руками России (с усилением ее влияния).

Во-вторых, вопрос в электоральной кампании 2025 года. Она должна завершить первый этап трансформации политической системы по упрощенному иранскому образцу. Он, среди прочего, предполагает опцию "элементов демократии" на низовом уровне. Для удержания власти окружению Лукашенко необходима поддержка Китая, а также выход из конфликтов с соседями. То есть начало диалога или торга, называйте как хотите. Главное, чтобы по результатам 2025 года была хоть частично перевернута страница кризиса отношений с 2020-го. Для этого Лукашенко готов выворачиваться как угодно. Поэтому, цитируя его же: "Дальше будет очень интересно".

Относительно будущего самого Лукашенко, я повторю свой прогноз от 8 августа 2020 года – это его последний полный электоральный срок. То есть избраться в 2025 он может без проблем, а вот досидеть до конца будет очень сложно или почти невозможно. Для этого Лукашенко должен перестать быть самим собой.