Точки соприкосновения Беларуси с соседями

Это объективные процессы учитывая вероятность выхода на начало переговорного процесса по вопросам российско-украинской войны.

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Для Александра Лукашенко одинаково опасны как поражение Украины (тогда Россия его сжирает окончательно) так и политическое поражение России (тогда Кремль его тоже сжирает, потому что нужна внешнеполитическая история успеха). Шанс – найти баланс для своего существования. Точнее, баланс российского влияния, выросший до безобразия.

Одно из направлений работы – Китай. Но для КНР Беларусь интересна как точка приоритетного присутствия только в формате нормальных отношений с соседями. Проще говоря, это выход из пикирования эскалации со странами Запада.

В противном случае Пекин бросать Беларусь не будет – стратегическая ставка сделана – он просто подождет и в лучшем случае не даст России ее окончательно проглотить. Но и не защитит от роста российского влияния, поскольку отыграть всегда может, учитывая рост своего влияния на Россию.

Тем более, что КНР нашла новую страну приложения усилий – Сербию – из которой постепенно будет делать вторую точку входа в "большую Европу". Для сохранения белорусской государственности (о развитии при таком сценарии не говорится – это инкапсуляция состояния перманентного кризиса), возможно, такая позиция китайских товарищей приемлема. Для сохранения власти (и будущего, в том числе и физическое существование) Лукашенко это плохо. Поэтому надо искать точки соприкосновения с соседями.

Здесь можно вспомнить что:

уже как полгода Лукашенко снова начал называть Зеленского "Владимир Александрович". Конечно, говоря о том, что тот "зависит от стран Запада", но чем дальше, тем менее агрессивно;

министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник (уже бывший) вдруг сделал заявления в адрес Польши о необходимости выхода из состояния эскалации и готовности к диалогу. Правда, в качестве темы назвал обсуждение восстановления программ приграничного сотрудничества (прекращение которых, кстати, и стало отправной точкой кризиса с мигрантами). Но как бы там ни было, это первое такое заявление за последние 2 года;

Лукашенко выступая вчера на днях делегацией китайских университетов заявил, что для КНР важно сотрудничество с основными "центрами опоры современного мира – США и ЕС". И – "если Китаю нужно, то используйте Беларусь для продвижения своих интересов на европейский рынок".

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Забавная смена риторики. Но ключевые факторы, которые влияют на уровень отношений Беларуси с соседями не исчезли. Это и конфликт, который начался после 2020 года и соучастие Беларуси в российской агрессии против Украины.

Есть еще и интересы России, для которой попытка Минска выскользнуть из "братских объятий" выглядит как угроза. Я уже приводил несколько примеров с обстрелами украинской территории в августе и сентябре 2022 года – именно после попыток Минска в той или иной степени присоединиться к "зерновому соглашению", предлагая транзит в порты стран Балтии.

Москва тогда продемонстрировала возможность влиять – ведь если с твоей территории третья сторона осуществляет пуски ракет, о каких гарантиях безопасности грузов может идти речь? То же происходило с затягиванием Лукашенко на теме оккупированных украинских территорий, признания как заявляет Кремль, "новых границ". Пока не дожали, но направление приложения усилий очевидно.

Интересы России vs интересы Китая

На этом подходим к кризису с мигрантами на границе с Польшей и странами Балтии. Напомню, что после прекращения программ приграничного сотрудничества (одна из целей которых была как раз противодействие нелегальной миграции), белорусская сторона начала активно завозить мигрантов из стран Азии и Северной Африки с целью их дальнейшей переброски в сопредельные государства. Это, конечно, резко ухудшило и без того не безоблачные отношения с соседями.

Но в конце 2023 года из Пекина пришло первое "предупреждение". Среди прочего, вопрос был поднят на встрече Си Цзиньпина и Лукашенко. В результате потоки нелегальных мигрантов резко пошли на спад. Разница была в разы. Часть мигрантов из Беларуси вдруг оказались на российско-финской границе и уже оттуда пыталась попасть на Запад. На этом можно было поставить точку, если бы не одно "но" – интересы России.

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В Кремле явно не радовались такому развитию событий, поэтому потоки мигрантов возобновились. Однако с одним интересным "но" – для жителей большинства стран-доноров миграции нужна виза для прибытия в Беларусь. Работа визовых центров в Ираке, Сирии, Египте была доказательством участия белорусских властей в кризисе. Этот поток в 2024 году иссяк. Но у Беларуси открыта граница с Россией. То есть Кремль может завезти любое количество нелегалов и переправить их в Беларусь.

Здесь Лукашенко на растяжке – закрывать границу с Россией (даже для мигрантов) означает разозлить Путина, от которого зависит. Не закрывать, но сдерживать на западной границе – получить проблемы внутри страны и то же недовольство из России.

Единственным возможным выходом было продолжать миграционный кризис, просто пропуская потоки транзитом. Но и здесь были свои риски. Случилось то, что должно было произойти – один из нелегалов убил польского военнослужащего. Это резко изменило позицию Варшавы. Если до трагедии Дональд Туск допускал возможность открытия одного из закрытых ранее пунктов пропуска, то после смерти солдата заговорил о возможности полного закрытия границы.

Это прекрасно для России и плохо для политики Китая по развитию отношений со странами ЕС, и для части европейских стран. Кстати, включая Польшу, ведь через польско-белорусскую границу идет 90% сухопутного транзита товаров из ЕС в КНР и обратно.

На этом фоне продолжается европейско-китайский диалог. Си совершает турне по ряду европейских государств, где для окружения Лукашенко наиболее неприятным стал сербский вектор. Ведь эта страна может стать точкой входа в ЕС.

Минск пытается послать сигналы – под Минском "внезапно" находят и задерживают 54 нелегалов, которые собирались дальше двигаться к границе. Информацию показательно раздувают СМИ. Кстати, это первое такое задержание за несколько лет. В то же время идет упомянутое выше заявление уже бывшего руководителя белорусского МИД о готовности к диалогу с польской стороной.

Но мигранты на границе есть и их пытаются оперативно вытеснить. О чем свидетельствует рост количества попыток пересечения белорусско-польской границы.

Тем временем в КНР полетел польский президент Анджей Дуда. И там, среди других тем, коснулись вопроса Беларуси и границы. Причем МИД КНР выступило с отдельным заявлением, призвав польскую и белорусскую стороны решить конфликт путем переговоров.

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Чуть раньше были контакты китайской стороны с российским МИД, где Сергею Лаврову также дали понять желание Пекина. Для официального Минска это что-то в стиле "последнего китайского предупреждения". Нужна срочная демонстрация готовности к изменению политики. Одного показательного задержания явно мало. Нужны масштабные сигналы. Что и случилось 27 июня.

Громкие назначения в Беларуси

Вдруг пресс-служба Лукашенко заявила о громких назначениях, где среди прочего указаны должности министра иностранных дел и руководителя администрации президента. Показательно, что ни один из чиновников, которые еще утром занимали должность, не писали заявлений об отставке. Возможно, для них это стало сюрпризом последних дней.

Новым руководителем МИД Беларуси назначили Максима Рыженкова, который имел опыт работы в ведомстве с 1994 по 2006 годы. В этот период он был одним из секретарей посольства Беларуси в Израиле, руководителем отдела ОБСЕ и Совета Европы (когда Беларусь рассматривала возможность вступления в Совет Европы), советником-министром посольства в Польше и даже начальником "управления Америки" при центральном аппарате МИД. С 2006 до 2012 года управленец руководил отделом внешней политики администрации президента.

После ухудшения отношений с ЕС и США в 2011 – 2012 годах Рыженкова отправили в "почетную ссылку": сначала помощником Лукашенко по вопросам физкультуры и спорта, а затем вице-президентом НОК Беларуси.

Второе громкое назначение – смена главы администрации президента. Новый назначенец – Дмитрий Крутой. Один из немногих управленцев, относящийся к "технократам". До 2020 года он был первым вице-премьером, после заместителя главы администрации президента, а в 2022 году его отправили послом в Россию. В качестве приоритетов работы для Крутого Лукашенко, кроме логического "дальнейшего развития отношений с Россией", обозначил приоритет в развитии отношений с Китаем.

Оба назначенные чиновники воспринимаются среди ряда европейских политиков как потенциально "рукопожатные". Крутой более чем удовлетворяет Китай и формально приемлем для России.

Новые назначения не приведут к мгновенному развороту в воздухе. Но бэкраунд чиновников интересен. Можно предположить, что на белорусском направлении начиная с середины июля будут появляться новости, выбивающиеся из привычной канвы. Бывший министр иностранных дел Алейник, судя по всему, просто стал козлом отпущения, на которого для внешних игроков будут вешать часть прошлого негатива.