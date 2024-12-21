Здесь нужно гораздо больше усилий для того, чтобы найти финансирование – особенно, когда ты новичок на рынке. Например, чтобы в тебя вложили 20 тысяч долларов, иногда надо, чтобы организации было не менее трех лет, иметь грантовую историю и успешные проекты. Необходимо и больше времени, чтобы все согласовать со всеми сторонами – менторами, грантодателями, партнерами. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Но я подумала: а что, если применить принципы стартап-культуры к созданию общественной организации? Это сработало – за полгода мы с партнером создали образовательную платформу для молодежи из прифронтовых городов, привлекли 23 менторов и обучили 115 участников. Поэтому рассказываю на собственном опыте, как создать эффективную общественную организацию, используя подходы из мира стартапов.

С чего начать запуск НПО

1. Прежде всего, необходимо четко сформулировать проблему, с которой вы будете работать, и определить целевую аудиторию. Их может быть несколько. Например:

получатели помощи/услуг/сервиса (в нашем случае – это подростки);

поставщики экспертизы (менторы, работники, сторонние консультанты и т.д.);

партнеры, которые обеспечивают ОО ресурсами (бизнесы, грантодатели).

Для каждой из групп нужно отдельное ценностное предложение. Далее необходимо провести глубинные интервью с целевыми аудиториями, чтобы определить их потребности.

2. Затем формируете гипотезу и запускаете MVP (minimum viable product). В ІТ так называют базовую версию продукта с минимальным набором функций, достаточным для тестирования основных гипотез и получения обратной связи от пользователей. У нас это была серия онлайн-лекций в Zoom для 70 участников.

Это позволило нам протестировать спрос и собрать первую обратную связь. Оказалось, что молодежь из прифронтовых территорий и малых общин имеет жажду знаний. Но из-за проблем со светом, интернетом и обстрелы такой формат обучения был не для всех комфортным.

Поэтому мы быстро перестроили процессы, чтобы участники могли в любое время посмотреть образовательные материалы. То есть только после MVP и получения фидбека мы уже создали полноценный продукт – это позволило сэкономить финансы и другие ресурсы.

3. Далее для понимания своих результатов, а также отчетности перед грантодателями и бизнес-партнерами, определите четкие метрики успеха. Например, это может быть количество участников, которые создали собственные проекты во время обучения, процент завершения образовательной программы, уровень удовлетворенности менторов и партнеров и тому подобное.

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Какие ресурсы нужны для создания ОО

Нужно понять, что бюджеты в ІТ и социальном секторе – это несопоставимые вещи. Но на самом деле большой бюджет на старте – это не главное. Здесь важны мотивированные люди, которые разделяют вашу идею и имеют хотя бы определенный опыт или в социальном секторе, или в бизнесе, а также минимальные финансы на тестирование MVP.

В частности, важен нетворкинг – например, для того, чтобы привлечь первых экспертов-менторов и бизнес-партнеров, которые предложили бы для выпускников возможности для стажировки и их дальнейшего трудоустройства.

К каким вызовам надо быть готовыми

Перед тем, как идти в общественный сектор, нужно быть готовым к нескольким вызовам. Во-первых, в НПО совсем другая скорость процессов, часто обусловлена спецификой работы с государственными органами или фондами. Для получения грантов часто нужно ждать по несколько месяцев. А бюрократические процедуры занимают значительно больше времени, чем в бизнесе.

Второй важный момент – работа с прифронтовыми территориями создает дополнительные сложности: постоянные проблемы со связью и светом. Поэтому важна гибкость.

Отдельный вызов – поиск устойчивой модели финансирования. Как и в стартапе, чтобы получить одно "да", в общественном секторе тебе иногда нужно услышать 100 раз "нет" или "двигайтесь в том же направлении, а мы подумаем". Но в отличие от стартапа, в НГО нет быстрого возврата инвестиций, поэтому нужно мотивировать бизнес-партнеров иначе. Например, социальным влиянием или тем, что они могут вырастить будущие кадры.

В общественном секторе также иногда не хватает системного подхода и культуры отслеживания эффективности. Например, организации могут долго вкладывать силы в проект, который на самом деле не до конца соответствует потребностям аудитории, и это можно было бы исследовать во время этапа MVP.

Но если применить бизнес-подходы – от валидации гипотез до измерения результатов – можно создать эффективную организацию даже в условиях ограниченных ресурсов. Ведь на самом деле ОО – это тот же самый стартап, просто не коммерческий.