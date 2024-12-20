Почему налоги нужно уменьшить

Задача власти – найти решения, которые не будут восприниматься бизнесом, как безответственные и несправедливые. А это значительно глубже, чем наше извечное – как закрыть дыру в бюджете. Речь идет о создании новой культуры налогообложения, где государство получает финансирование, которое требует, а бизнес – гарантии безопасности, стабильности и предсказуемости. Основная цель – укрепить между ними диалог и выйти из дискурса "государство против бизнеса". Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Сотрудничество между бизнесом и государством должно быть взаимным. Бизнес может понять ситуацию с повышением налогов во время войны. Но что государство может предложить взамен, кроме скупого тезиса о возвращении предыдущих налоговых ставок 31 декабря того года, в котором будет отменено военное положение?

Нужно заложить основы стратегии послевоенной экономики и более четко описать критерии снижения налоговых ставок, что сейчас является тормозом экономического развития Украины. Это облегчит бизнес-планирование и продемонстрирует партнерский подход от власти. Итак, станет фундаментом к более эффективному наполнению бюджета.

Как это должно быть? Прежде всего должна быть четкая и понятная экономическая стратегия на минимум 20 лет с определенным видением еще на следующие 20. На ее базе разрабатывается такая же долгосрочная стратегия для налогообложения. Поскольку текущее состояние экономики Украины иначе, чем "тяжело больная", определить невозможно, то, соответственно и тактические решения должны быть направлены в первую очередь на ее оздоровление, "поднятие иммунитета", обеспечение стабильности функционирования и устойчивого развития.

С одной стороны, необходимо обеспечить прозрачную перезагрузку Бюро экономической безопасности, налоговой и таможни таким образом, чтобы перестроить внутренние процессы, исключив коррупцию, переназначить руководство, перекрыть лазейки для схем хищения. Это должно быть хорошим знаком, что государство начинает позитивные изменения с себя.

С другой стороны, для стимулирования экономики, так сказать "ускорения обмена веществ в организме", надо принимать меры по смягчению фискальной политики и снижению налоговой нагрузки.

Текущая стратегия доходов на 2024 – 2030 годы ошибочно отмечает, что государство недополучает доходов из-за функционирования упрощенной системы налогообложения. Мол, бизнес все больше ею пользуется и тем самым платит меньше, поэтому, как вывод в стратегии – надо эту систему убрать.

Но мы наблюдаем, что темпы роста ВВП из года в год замедляются, а будущие прогнозы ухудшаются. Так разве повышение налогов поможет? Однозначно нет, это еще больше толкнет предпринимателей в тень, будет способствовать развитию рынка незаконных услуг по уклонению от уплаты налогов, сделает положение бизнеса еще менее стабильным и рискованным, а поступления в бюджет в результате уменьшатся.

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Зато налоги надо уменьшать. Я предполагаю первый вопрос на такое предложение: "Как можно уменьшить налоги, если у нас дефицит бюджета 40%?". На этот действительно непростой вопрос есть два последовательных и необходимых решения.

Давно пора пересмотреть эффективность государственных расходов. Здесь, кстати, также большие ожидания на перезапуск Счетной палаты. Государственные расходы сейчас в большинстве являются неэффективными, государственные предприятия убыточными, государственные услуги низкокачественными. Такое наведение порядка необходимо для восстановления доверия к власти. Надо создать и правильно прокоммуницировать национальное целеполагание относительно государственных доходов. По каждому типу налога надо выставить критерии годовой цели, выполнение которой автоматически приводит к уменьшению налога, например, на 1% в следующем году. То есть, если в 2025 поступления от уплаты НДС запланировано на уровне 912 миллиардов гривен, то перевыполнение этого показателя на уровне 1 триллион гривен должно приводить к уменьшению налога в следующем году.

Во-первых, общие реалистичные цели, а особенно их выполнения, объединяют государство и общество, возвращают уверенность в собственной способности достижения результата, повышают общий уровень морали и доверия к власти.

Во-вторых, такие решения стимулируют экономическую активность и создают положительные бизнес-ожидания.

Конечно, позиция государства должна быть последовательной. Заявленные обязательства, должны безупречно выполняться. Уклонение от уплаты налогов должно быть невозможным и строго преследоваться, чтобы обеспечить справедливые и равные условия бизнеса для всех плательщиков.

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Теневой сегмент уменьшится

В таких обстоятельствах снижение налогов приведет к нецелесообразности использования схем по уклонению от их уплаты, сокращая теневой сегмент экономики. Уменьшение спроса на теневые услуги будет вести к увеличению их себестоимости и, как следствие, еще более быстрого коллапсирования этой "раковой опухоли", запуская цепную реакцию.

На примере НДС рассчитано, что, при условии снижения этого налога до 16% (а это все еще соответствует общеевропейской практике) схемы по уклонению от его уплаты становятся экономически нецелесообразными и перестают существовать.

Стоит ли говорить, что именно теневой сегмент является основным донором коррупции? С его уменьшением способность коррупционной системы к самофинансированию будет снижаться, а эффективность антикоррупционных мероприятий значительно повышаться.

Приоритетом должно стать долгосрочное стратегирование и поддержка бизнеса, который остался в Украине и станет основой экономического возрождения после войны. Государство может продемонстрировать свое желание диалога с бизнесом через четкие законы, справедливое наказание нарушителей, эффективность расходов и понятные цели в конкретных временных рамках.

Ежемесячное и ежеквартальное информирование о ходе выполнения плана приведет к новой культуре отношений между государством и гражданами. Итак, общество получает стимул эффективнее работать.

Это не призыв к радикальным решениям, которые могут развалить экономику. Я считаю, что выход в балансе между эффективными показателями по администрированию налогов и их снижением, как только это станет возможным. Единство – это результат доверия населения к последовательной политике государства.