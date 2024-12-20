Чому податки потрібно зменшити

Завдання влади – знайти рішення, які не будуть сприйматися бізнесом, як безвідповідальні та несправедливі. А це значно глибше, ніж наше одвічне – як закрити діру в бюджеті. Мовиться про створення нової культури оподаткування, де держава отримує фінансування, яке потребує, а бізнес – гарантії безпеки, стабільності та передбачуваності. Основна мета – зміцнити між ними діалог і вийти з дискурсу "держава проти бізнесу". Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Читайте також Інвестувати потрібно в безпеку: як світ перетворився у небезпечне місце

Співпраця між бізнесом і державою має бути взаємною. Бізнес може зрозуміти ситуацію з підвищенням податків під час війни. Але що держава може запропонувати навзаєм, крім скупої тези про повернення попередніх податкових ставок 31 грудня того року, в якому буде скасовано воєнний стан?

Потрібно закласти основи стратегії післявоєнної економіки та більш чітко описати критерії зниження податкових ставок, що наразі є гальмом економічного розвитку України. Це полегшить бізнес-планування і продемонструє партнерський підхід від влади. Отже, стане фундаментом до більш ефективного наповнення бюджету.

Як це має бути? Передусім має бути чітка і зрозуміла економічна стратегія на щонайменше 20 років з певною візією ще на наступні 20. На її базі розробляється така сама довгострокова стратегія для оподаткування. Оскільки поточний стан економіки України інакше, ніж "тяжко хвора", визначити неможливо, то, відповідно і тактичні рішення мають бути спрямовані в першу чергу на її оздоровлення, "підняття імунітету", забезпечення стабільності функціонування та сталого розвитку.

З одного боку, необхідно забезпечити прозоре перезавантаження Бюро економічної безпеки, податкової і митниці таким чином, щоб перебудувати внутрішні процеси, унеможлививши корупцію, перепризначити керівництво, перекрити лазівки для схем розкрадання. Це має бути хорошим знаком, що держава починає позитивні зміни з себе.

З іншого боку, для стимулювання економіки, так би мовити "пришвидшення обміну речовин в організмі", треба вживати заходів щодо пом'якшення фіскальної політики та зниження податкового навантаження.

Поточна стратегія доходів на 2024 – 2030 роки помилково зазначає, що держава недоотримує доходів через функціонування спрощеної системи оподаткування. Мовляв, бізнес все більше нею користується і тим самим платить менше, тож, як висновок в стратегії – треба цю систему прибрати.

Але ми спостерігаємо, що темпи зростання ВВП з року в рік сповільнюються, а майбутні прогнози погіршуються. Тож хіба підвищення податків допоможе? Однозначно ні, це ще більше штовхне підприємців в тінь, сприятиме розвитку ринку незаконних послуг з ухилення від сплати податків, зробить становище бізнесу ще менш стабільним та ризикованим, а надходження до бюджету в результаті зменшаться.

До теми Якою буде податкова соціальна пільга у 2025 році

Натомість податки треба зменшувати. Я передбачаю перше питання на таку пропозицію: "Як можна зменшити податки, якщо в нас дефіцит бюджету 40%?". На це дійсно непросте питання є два послідовні і необхідні рішення.

Давно час переглянути ефективність державних витрат. Тут, до речі, також великі очікування на перезапуск Рахункової палати. Державні видатки зараз в більшості є неефективними, державні підприємства збитковими, державні послуги низькоякісними. Таке наведення ладу є необхідним для відновлення довіри до влади. Треба створити й правильно прокомунікувати національне цілепокладання щодо державних доходів. За кожним типом податку треба виставити критерії річної цілі, виконання якої автоматично призводить до зменшення податку, наприклад, на 1% в наступному році. Тобто, якщо у 2025 надходження від сплати ПДВ заплановано на рівні 912 мільярдів гривень, то перевиконання цього показника на рівні 1 трильйон гривень має призводити до зменшення податку в наступному році.

По-перше, спільні реалістичні цілі, а особливо їх виконання, об'єднують державу і суспільство, повертають впевненість у власній спроможності досягнення результату, підвищують загальний рівень моралі та довіри до влади.

По-друге, такі рішення стимулюють економічну активність та створюють позитивні бізнес-очікування.

Звісно, позиція держави має бути послідовною. Заявлені зобов'язання, мають бездоганно виконуватись. Ухилення від сплати податків має бути неможливим і суворо переслідуватись, щоб забезпечити справедливі й рівні умови бізнесу для всіх платників.

Зауважте Яким буде розмір соціальної пільги у 2025 році

Тіньовий сегмент зменшиться

В таких обставинах зниження податків призведе до недоцільності використання схем з ухилення від їх сплати, скорочуючи тіньовий сегмент економіки. Зменшення попиту на тіньові послуги буде вести до збільшення їх собівартості і, як наслідок, ще швидшого колапсування цієї "ракової пухлини", запускаючи ланцюгову реакцію.

На прикладі ПДВ розраховано, що, за умови зниження цього податку до 16% (а це все ще відповідає загальноєвропейській практиці) схеми з ухилення від його сплати стають економічно недоцільними, а від так перестають існувати.

Чи варто говорити, що саме тіньовий сегмент є основним донором корупції? З його зменшенням спроможність корупційної системи до самофінансування буде знижуватись, а ефективність антикорупційних заходів значно підвищуватись.

Пріоритетом має стати довгострокове стратегування і підтримка бізнесу, який залишився в Україні і стане основою економічного відродження після війни. Держава може продемонструвати своє бажання діалогу з бізнесом через чіткі закони, справедливе покарання порушників, ефективність витрат і зрозумілі цілі в конкретних часових рамках.

Щомісячне та щоквартальне інформування про перебіг виконання плану приведе до нової культури відносин між державою і громадянами. Отже, суспільство отримує стимул ефективніше працювати.

Це не заклик до радикальних рішень, які можуть розвалити економіку. Я вважаю, що вихід у балансі між ефективними показниками щодо адміністрування податків і їх зниженням, як тільки це стане можливим. Єдність – це результат довіри населення до послідовної політики держави.