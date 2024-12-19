Як визначається податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга (ПСП) – це сума, яка зменшує оподатковуваний дохід працівника під час нарахування податку на доходи фізичних осіб, повідомляє 24 Канал, посилаючись на Liga Zakon.

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Це знижує податкову базу для розрахунку ПДФО та, відповідно, суму самого податку.

Що важливо знати:

ПСП застосовується лише до доходів у вигляді заробітної плати, у тому числі лікарняних, які прирівняні до заробітної плати.

Пільга не поширюється на доходи, отримані за цивільно-правовими договорами або інші види доходів.

ПСП не враховується при розрахунку військового збору.

Розмір податкової соціальної пільги у 2025 році

У 2025 році розмір податкової соціальної пільги складе 1 514 гривень, що дорівнює 50% від прожиткового мінімуму, встановленого законом на початок року.

Зауважте! Для певних категорій працівників передбачено підвищені ставки ПСП, які можуть складати 100%, 150% або навіть 200%.

Граничний дохід для застосування ПСП:

Податкова соціальна пільга застосовується лише до доходів, що не перевищують визначену межу. Граничний дохід розраховується шляхом множення прожиткового мінімуму на 1,4 та округлення до найближчих 10 гривень. У 2025 році ця межа становитиме 4 240 гривень:

3 028 гривень × 1,4 = 4 240 гривень.

Важливо! Через низький граничний дохід більшість працівників не зможуть скористатися ПСП, оскільки їхні зарплати зазвичай перевищують цей рівень. Наприклад, для зарплати від 8 000 гривень ПСП вже не застосовується.