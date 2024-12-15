Саймон Сінек, відомий мотиваційний спікер з питань бізнес-лідерства, звернув увагу на важливий елемент, якщо ви плануєте бізнес з друзями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Чому бізнес з друзями може бути поганою ідеєю

Експерт наголосив, що не варто розпочинати спільний бізнес, якщо у вас з другом велика різниця у фінансовому становищі. За його словами, не слід вибирати ділового партнера, який є мультимільйонером, якщо у вас немає грошей.

Саймон Сінек пояснив, що такі люди мають різну мотивацію.

Якщо у вас немає грошей, не варто обирати бізнес-партнером мультимільйонера. Тому що один з них голодний, а інший ні. І їхня відданість бізнесу буде дуже, дуже різною. Це спричинить образу,

– сказав він.

Сінек додав, що, коли ви починаєте ображатися на друга, то важко врятувати навіть особисту частину цих стосунків.



Саймон Сінек / Фото з фейсбуку експерта

Крім того, він зауважив, що потрібно бути чесним і чітко заявляти про свої можливості та цілі, щоб не було розбіжностей. Таким чином партнери зможуть на ранній стадії зрозуміти, чи готові співпрацювати разом.

Мотивація має бути схожою, і дуже чіткі цілі повинні бути встановлені на ранній стадії. В іншому випадку ви будете робити припущення щодо зобов'язань партнера. Якщо ви можете дати тільки 20%, скажіть це. Після цього компаньйон може вирішити для себе, чи хоче він працювати з проєктом,

– розповів Сінек.

Потрібно розмежовувати дружбу і роботу

Причина, чому часто розпадаються такі союзи полягає в тому, що люди не можуть відокремити ділову частину своїх стосунків від особистої.

"Ви не можете перестати бути друзями. Ви не можете замінити дружні стосунки на стосунки з колегами. Тепер у вас є два типи стосунків. І вам потрібно навчитися "перемикатися", коли ви обговорюєте робочу проблему, а не особисту", – сказав Сінек.

У професійному контексті ви можете використовувати м'якший тон або проявляти більше терпіння, ніж в особистому.

"Я думаю, що саме тут люди припускаються помилки. Вони поводяться як друзі в діловому контексті, при цьому поводяться як бізнес-партнери в контексті друзів. В обидвох випадках ставлення має бути одним і тим самим", – резюмував експерт.