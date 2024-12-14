Повідомляє 24 Канал із посиланням на New Scientist. У видання зауважили, що завдяки ШІ вдалося відродити давно втрачені правила ігор.

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Якою була найдавніша настільна гра

Втім, отриманні правила не є остаточними, а лише ймовірними, їх відновлюють на основі схожих ігор. Однією з таких є Shahr-i Sokhta, також відома як Ancient Burnt City Game. Ця настільна гра була виявлена в 1970-х роках у могилі №731 в Шахр-і Сохта, розташованому в Ірані.

Вік гри оцінюється у 4600 – 4700 років, і вона вважається найдавнішою з повною настільною грою, яка була коли-небудь була знайдена.

Ця гра має 27 фігур і грається на дошці, що складається з 20 квадратів. Вона є найранішим відомим прикладом гри з таким полем. Вона виділяється серед понад 100 видів інтелектуальних ігор, знайдених на Близькому Сході, які були популярними в різних культурах, а не лише в одній цивілізації.

Вперше ігрове поле було реконструйовано, а також розроблено ймовірні стародавні правила.

Найдавніша настільна гра, виявлена у Шахр-і Сухте / Фото Touriar

Якими були правила гри

Гра має деяку схожість із Королівською грою Ур із Давньої Месопотамії, правила якої були втрачені, але відновлені в 2007 році на основі клинопису з Британського музею.

Якщо спростити правила, суть гри полягає в тому, що гравці по черзі кидають певну кількість кубиків і переміщують одну зі своїх фігур на відповідну кількість клітинок. Якщо вона потрапляє на клітинку з фігурою суперника, її захоплюють і повертають на старт. Деякі ділянки дошки є "безпечними зонами", де фігури не можуть бути захоплені.

Наразі дослідники працюють над реконструкцією правил інших стародавніх настільних ігор, таких як римська Ludus Latrunculorum і єгипетська Senet.