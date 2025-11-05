Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Сантехнік

Незалежно від того, живете ви в приватному будинку чи багатоповерхівці, без сантехніка не обійтися. Це фахівці, які завжди мають роботу та високий дохід.

Досвідчені майстри можуть заробляти шестизначні суми. Для цього їм навіть не потрібно чотири роки навчатися в університеті чи брати кредити заради отримання диплома.

Спеціаліст із систем опалення

Саме технічні спеціалісти з обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування забезпечують комфортні умови у наших домівках і на роботі.

Їхня робота стабільна, адже кондиціонери ламаються влітку, а опалення може вийти з ладу взимку. Кваліфіковані спеціалісти отримують гідну оплату, а штучний інтелект не здатен виконати їхню роботу, тому попит на таких працівників буде завжди.

Механік

Саме завдяки механікам ми можемо щодня користуватися автомобілями. Сучасні машини стають дедалі складнішими, тож цінність досвідчених фахівців лише зростає, що дозволяє їм отримувати вищу зарплату.

Сьогодні механіки не обмежуються заміною масла, вони також займаються діагностикою, електронікою та іншими технічними питаннями.

Тесляр

Теслярі займаються не лише ремонтом дахів, терас чи перил, але й створюють меблі та оздоблення на замовлення, втілюючи мрії клієнтів про ідеальний дім.

Попит на майстрів, які можуть щось полагодити або виконати повний ремонт будинку, не зменшується. Люди все частіше прагнуть зробити ремонт чи облаштувати простір самостійно, але без втрати якості.

Перукар

Якщо вам подобається працювати з волоссям і створювати стиль, професія перукаря може стати чудовим вибором.

Перукарів та стилістів запрошують не лише на особливі події, такі як весілля чи ювілеї, а й щодня до них звертаються клієнти, які хочуть змінити зачіску, колір чи зробити укладку.

У виданні зазначають, що усі ці професії є практичними, творчими, приносять задоволення та не піддаються більшості змін, спричинених штучним інтелектом на ринку праці.

Які професії ШІ може поглинути вже незабаром?

У новому дослідженні Microsoft Research проаналізували 200 тисяч взаємодій користувачів із Copilot, щоб визначити, які професії вже схильні до автоматизації, а які поки залишаються відносно захищеними.

Результати показали, що найбільш вразливими є сфери, пов'язані зі збиранням інформації та створенням текстів. ШІ найчастіше застосовується для написання матеріалів, надання довідки, пояснень і консультацій.

Особливо показовим став приклад перекладачів та усних перекладачів – 98% їхніх щоденних завдань повністю збігаються з можливостями Copilot і можуть виконуватися ШІ. До групи ризику також увійшли історики, письменники, журналісти, редактори, коректори та фахівці зі зв'язків із громадськістю.

Водночас автори дослідження зауважують, що не обов'язково йдеться про повну заміну людини, адже штучний інтелект здатен використовуватися як інструмент, що може підвищити ефективність і продуктивність роботи.

Чи зможе ШІ замінити програмістів?