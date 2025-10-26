Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому молоді важко знайти роботу?

Молодь зіштовхнулася з явищем під назвою "job-pocalypse" – масовим зникненням робочих місць. Причина в тому, що глобальні компанії дедалі частіше віддають перевагу не молодим працівникам, а штучному інтелекту.

Про це свідчить дослідження British Standards Institution (BSI), проведене у семи країнах. Чверть опитаних керівників вважають, що завдання початкового рівня можна автоматизувати, аби зменшити витрати.

Опитування понад 850 бізнес-лідерів із Великої Британії, США, Франції, Німеччини, Австралії, Китаю та Японії показало, що для 41% ШІ дає змогу зменшити кількість персоналу.

Майже третина (31%) респондентів зазначила, що перед наймом людини компанії спершу розглядають можливість рішення на основі ШІ. Дві п'яті учасників дослідження очікують, що такий підхід стане нормою протягом п'яти років.

Крім того, 39% керівників визнали, що завдяки штучному інтелекту вже скоротили посади початкового рівня. Мовиться про виконання дослідницьких, аналітичних або адміністративних завдань.

Водночас більше ніж половина опитаних зізналися, що щасливі, адже розпочали кар'єру ще до масового впровадження ШІ. Водночас 53% переконані, що переваги штучного інтелекту зрештою переважать можливі негативні наслідки для працівників.

Компанії пояснюють, що інвестують у ШІ насамперед заради підвищення продуктивності, ефективності, скорочення витрат і заповнення прогалин у навичках.

Генеральна директорка BSI Сьюзан Тейлор Мартін наголосила, що ШІ відкриває великі можливості для бізнесу, однак у гонитві за ефективністю важливо не забувати, що саме люди залишаються рушієм прогресу.

"Наше дослідження чітко показує, що напруга між максимальним використанням ШІ та забезпеченням розвитку робочої сили – це ключовий виклик нашого часу. Існує нагальна потреба в довгостроковому мисленні та інвестуванні в працівників нарівні з інвестиціями в інструменти ШІ, щоб забезпечити сталу та продуктивну зайнятість", – підсумувала вона.

Чому Безос вважає, що люди мають бути натхнені зростанням впливу ШІ?

Як пише CNBC, мільярдер і засновник Amazon Джефф Безос закликає людей ставитися до штучного інтелекту з більшою натхненністю. Він переконаний, що ця технологія здатна значно підвищити ефективність і продуктивність будь-якого бізнесу.

Я не розумію, як хтось із нині живих може бути похмурим. ШІ підвищить якість і продуктивність кожного бізнесу... Кожна виробнича компанія, кожен готель, кожна компанія, що виробляє споживчі товари... Це важко уявити, але це реально,

– заявив Безос під час панельної дискусії на Italian Tech Week 2025.

Він також зауважив, що не наважується давати точні прогнози щодо того, коли майже всі компанії світу почнуть активно використовувати ШІ для підвищення продуктивності.

"Ніколи ще не було кращого часу, щоб з натхненням дивитися в майбутнє", – наголосив мільярдер.

Яку професію ШІ не зможе змінити, на думку Білла Гейтса?

Білл Гейтс вважає, що штучний інтелект у майбутньому здатен підвищити продуктивність людей та створити більше можливостей для самореалізації, якщо людство навчиться правильно ним керувати. Серед професій, що змінюються під впливом ШІ, Гейтс особливо виділяє програмування.

Він зазначає, що хоча штучний інтелект може генерувати базовий код і швидко налагоджувати програми, справжнє програмування потребує творчого мислення, розв'язання складних задач та інтуїції, тобто якостей, які машина повністю не відтворює.

Гейтс додає, що багато програмістів знаходять несподівані рішення завдяки саме людському способу мислення, і саме цей інноваційний підхід робить їх незамінними.