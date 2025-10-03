Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Valley Vanguard.

Яку професію не може замінити ШІ?

На думку Гейтса, в майбутньому штучний інтелект підвищить продуктивність людей та створить більше можливостей для самореалізації, але за умови, що людство навчиться правильно ним керувати.

Серед усіх професій, які переосмислюються, Гейтс виокремлює програмування як таке, що завжди потребуватиме людського втручання. Хоч ШІ здатен генерувати базовий код і швидко налагоджувати програми, справжнє програмування виходить за межі механічного набору інструкцій.

ШІ не зможе замінити програмістів / Фото Unsplash

Воно передбачає розв'язання складних проблем, прийняття творчих рішень і створення абсолютно нових продуктів, а це вимагає інтуїції, логіки та уяви, яких машина повною мірою відтворити не може.

Багато програмістів розповідають про моменти натхнення – несподівані ідеї чи рішення, що з'являються завдяки суто людському способу мислення. Саме такий інноваційний підхід, на думку Гейтса, робить програмістів незамінними навіть у світі, де інструменти ШІ стануть більш досконалими.

Втім, програмування – не єдина професія, що зберігає стійкість до автоматизації. Такі галузі, як біотехнології та енергетика, також покладаються на складне людське судження, яке неможливо просто передати машині.

ШІ активно змінює ринок праці / Фото Unsplash

Натомість деякі професії, як-от адміністративні посади чи частина роботи графічних дизайнерів, дедалі частіше виконуються ШІ, здатним писати, планувати й створювати проєкти натисканням однієї кнопки.

Це не обов’язково означає масові скорочення робочих місць, але свідчить про серйозну трансформацію ринку праці. Майбутнє роботи, ймовірно, буде пов'язане не з протистоянням ШІ, а з умінням адаптуватися до нього. Мовиться про вивчення нових інструментів, регулярне підвищення кваліфікації та переосмислення розподілу завдань між людиною й машиною.

Що відомо про Білла Гейтса?

Як пише Biography, Білл Гейтс – підприємець, філантроп і співзасновник корпорації Microsoft. У 1975 році він разом із Полом Алленом започаткував компанію, яка завдяки інноваціям, стратегічному підходу та наполегливій бізнес-тактиці згодом стала найбільшим у світі розробником програмного забезпечення. Це принесло Гейтсу статус одного з найбагатших людей планети.

Білл Гейтс / Фото з Facebook

Він залишив посаду генерального директора Microsoft у 2000 році й того ж року разом із тодішньою дружиною заснував Фонд Білла та Мелінди Гейтс (нині Фонд Гейтс). Подружжя прожило в шлюбі 27 років і оголосило про розлучення у 2021 році.

