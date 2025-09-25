Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Відсутність якої деталі у вакансії відлякує молодих фахівців?

Молоді працівники заявляють, що не надсилатимуть свої резюме на вакансії, де не вказано хоча б орієнтовний розмір заробітної плати.

Згідно зі звітом компанії з написання есе EduBirdie, 58% представників покоління Z не подають заявки на роботу, якщо у пропозиції не розкрито інформацію про можливий дохід.

Дослідження показують, що для представників покоління Z особисте та професійне щастя більше пов'язане з грошима, які вони заробляють, ніж для попередніх поколінь. Для багатьох з них робота – це не спосіб самореалізації, а спосіб заробити гроші, які дозволяють придбати товари та отримати досвід, що приносять їм задоволення,

– розповів для Newsweek викладач фінансової грамотності Університету Теннессі в Мартіні Алекс Бін.

Молодь прагне бачити інформацію про дохід у вакансії / Фото Pexels

Втім, відсутність інформації про зарплату у вакансії не завжди є "злочином" з боку роботодавця. Чимало компаній не розкривають рівень доходу через побоювання, як ця інформація буде сприйнята іншими співробітниками чи конкурентами на ринку. Проте, на думку Біна, роботодавцям час переглянути таку позицію.

"Що ще важливіше, в найближчі роки це може стосуватися не тільки покоління Z, оскільки все більше співробітників різних поколінь бажають мати більш чітке уявлення про заробітну плату через поточний інфляційний тиск", – додав він.

Опитування серед 2000 респондентів віком від 18 до 27 років показало, що 71% молодих працівників вважають, що питання зарплати потрібно обговорювати відкрито в офісі.

Покоління Z бачило, як попередні покоління обманювали невиразними обіцянками і казали, що вони повинні бути вдячні навіть за те, що мають роботу. Коли очікування від роботи значно перевищують оплату, кандидати хочуть і заслуговують знати про це заздалегідь. Робоча сила змінилася, і компанії, які відмовляються адаптуватися, ризикують втратити ціле покоління талановитих фахівців,

– пояснив HR Брайан Дрісколл у коментарі для Newsweek.

Роботодавцям слід адаптуватися, щоб не втратити молодих фахівців / Фото Pexels

За результатами дослідження, 58% працівників покоління Z вважають достатнім річний дохід у розмірі 50 000 – 100 000 доларів, а кожен четвертий назвав оптимальним діапазон заробітної плати у 100 000 – 200 000 доларів.

Зверніть увагу! Мовиться про розмір заробітної плати, який очікує отримувати молодь у США. Молодь в Україні також прагне гідної оплати праці, але рівень бажаної зарплати суттєво різниться залежно від сфери діяльності, досвіду та регіону.

Дрісколл попередив, що роботодавці, які не вказують зарплатню у вакансіях, повинні бути готові до меншої кількості відгуків від кандидатів.

"Іронія полягає в тому, що компанії заявляють, що хочуть найкращих талантів, але багато хто з них все ще очікує, що кандидати будуть сліпо подавати заявки, не знаючи, чи достатньо зарплати для прожиття, не кажучи вже про відповідність галузевим стандартам і вимогам до посади. І щоб було зрозуміло, це не проблема покоління Z – це просто погана бізнес-стратегія", – зауважив він.

Хто належить до покоління Z?

Як пише Kasasa, покоління Z – це люди, народжені між 1997 і 2012 роками, тобто нині їм від 13 до 28 років. Загальна чисельність становить приблизно 69 мільйонів осіб.

На відміну від міленіалів, покоління Z схильне до більш обережного підходу у фінансах. На формування цього покоління найбільше вплинули поява смартфонів, розвиток соціальних мереж, фінансові труднощі батьків (покоління X) та відсутність досвіду життя в країні, яка не перебуває у стані війни.

