Як батьки допомагають дітям під час співбесіди?

Згідно з опитуванням ResumeTemplates, дедалі більше роботодавців стикаються з тим, що молодь приходить на співбесіди разом із батьками. Як свідчать результати дослідження, 77% представників покоління Z очікують на допомогу батьків у пошуку роботи.

Ця підтримка може проявлятися по-різному – від емоційного підбадьорення до безпосередньої участі у самій розмові. Батьки можуть не лише відповідати на запитання роботодавця, а й ставити власні та навіть допомагати в обговоренні зарплати й соцпакету.

Підтримка батьків під час співбесіди проявляється по-різному / Фото Unsplash

У виданні зазначають, що така неоднозначна тенденція поширюється серед молодих людей та лише посилює стереотип про те, що сьогоднішні "ліниві" двадцятирічні ще не готові до реального світу.

Скільки батьків супроводжують дітей на співбесідах?

У межах дослідження опитали 831 працюючого зумера, аби з’ясувати, наскільки активно їхні батьки допомагали у працевлаштуванні та забезпеченні своїх поточних ролей.

Аж 29% опитаних зумерів повідомило, щоб мама й тато супроводжували їх як на особистих, так і на онлайн-співбесідах,

Багато батьків особисто супроводжують своїх дітей на співбесідах / Фото Unsplash

Коли зумери приходили на співбесіди разом із батьками, то у 40% випадків ті були присутні фізично, 34% – відповідали на запитання роботодавців, 30% – ставили запитання, а 27% – допомагали під час переговорів щодо зарплати чи пільг.

Зверніть увагу! Ще у дослідженні 2024 року, де опитали 800 роботодавців, з’ясувалося, що 19% кандидатів-зумерів покладаються на допомогу батьків під час співбесіди, використовуючи їх як "захисну ковдру".

Нове дослідження показало, що 31% зумерів визнали, що їхнє резюме повністю або частково було написане батьками. І така участь не обмежується лише етапом співбесіди.

"Ще більш вражаючим є те, що тривожні 79% цієї групи зізналися, що після отримання роботи їхні батьки продовжують спілкуватися з керівниками – регулярно вимагаючи підвищення по службі, збільшення зарплати та вихідних від імені своїх не таких вже й маленьких дітей", – йдеться у матеріалі.

Який найефективніший спосіб знайти роботу?

Звіт MyPerfectResume за серпень показав, що 54% опитаних отримали роботу особистим чи професійним зв’язкам.

Попри це, багато кандидатів не використовують свої можливості повною мірою. Майже 60% обмежуються розмовами про пошук роботи з невеликою кількістю людей, а 20% взагалі нікому не говорять про це. Також 21% взагалі ніколи не просили рекомендацій.

Лише кожен десятий регулярно звертається до кількох знайомих щотижня стосовно пошуку роботи.