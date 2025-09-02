Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Яка тривалість робочого тижня в Нідерландах?

У Нідерландах тривалий час існувала модель, за якою основним годувальником родини був чоловік. Проте з 1980-х років дедалі більше жінок почали виходити на роботу на неповний робочий день.

Система оподаткування та соціальних виплат стимулювала такий підхід. З часом часткова зайнятість стала поширеною і серед чоловіків, особливо тих, хто виховує малих дітей.

Сьогодні Нідерланди очолюють рейтинг за рівнем часткової зайнятості в Організації економічного співробітництва та розвитку, до якої входять 38 найбагатших країн світу.

Середня тривалість робочого тижня для громадян віком від 20 до 64 років становить лише 32,1 години, що є найнижчим показником у ЄС, за даними Євростату.

Крім того, все частіше повний робочий тиждень скорочують до чотирьох днів. Подекуди доходить до того, що іноді працівників критикують за те, що вони працюють п'ять днів.

Як чотириденний робочий тиждень вплинув на Нідерланди?

Хоча середня тривалість робочого часу в Нідерландах є однією з найнижчих у Європі, країна входить до числа найбагатших економік ЄС за рівнем ВВП на душу населення.

Секрет у тому, що менша кількість відпрацьованих годин компенсується високою продуктивністю праці та значною часткою зайнятого населення. Наприкінці 2024 року у Нідерландах працювали 82% людей працездатного віку, тоді як у Великій Британії цей показник складав 75%, у США – 72%, а у Франції – 69%.

Особливо високим є рівень зайнятості серед жінок, що відрізняє країну від, наприклад, США, де робочий тиждень довший.

Крім того, люди в Нідерландах, як правило, виходять на пенсію доволі пізно. Це свідчить не про надмірну працьовитість населення, а радше про рівномірний розподіл роботи між людьми протягом життя.

Які є недоліки у чотириденному робочому тижні в Нідерландах?

Втім, не обійшлося й без недоліків. Так, жінки становлять лише 27% керівників, що є одним із найнижчих показників в ОЕСР.

Крім того, економіка страждає через брак робочої сили, особливо в освіті. Це створює замкнене коло, коли нестача персоналу робить шкільні години більш хаотичними та непередбачуваними, що заважає батькам працювати за довшим графіком, навіть якщо вони цього хочуть.

Попри ці виклики, важливим аргументом на користь чотириденного робочого тижня є те, що саме в Нідерландах діти вважаються найщасливішими серед багатих країн світу.

Чи запровадять чотириденний робочий тиждень в Україні?

Секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни та голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що впровадження чотириденного робочого тижня можливе лише за домовленістю між бізнесом і працівниками.

За його словами, важливо заздалегідь узгодити всі деталі, аби уникнути конфліктів.

Він наголосив, що під час війни мова не йде про категоричні та обов'язкові зміни, але працівники повинні мати право вибору.

Гетманцев додав, що серед можливих варіантів – збереження 40-годинного тижня, але з розподілом годин на чотири робочі дні, або ж індивідуальні домовленості з роботодавцем.