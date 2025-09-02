Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Поколение Z отказывается от традиционной работы: что теперь в тренде среди молодежи

Какова продолжительность рабочей недели в Нидерландах?

В Нидерландах долгое время существовала модель, по которой основным кормильцем семьи был мужчина. Однако с 1980-х годов все больше женщин начали выходить на работу на неполный рабочий день.

Система налогообложения и социальных выплат стимулировала такой подход. Со временем частичная занятость стала распространенной и среди мужчин, особенно тех, кто воспитывает маленьких детей.

Сегодня Нидерланды возглавляют рейтинг по уровню частичной занятости в Организации экономического сотрудничества и развития, в которую входят 38 самых богатых стран мира.

Показатели частичной занятости женщин и мужчин среди стран / Инфографика Financial Times

Средняя продолжительность рабочей недели для граждан в возрасте от 20 до 64 лет составляет всего 32,1 часа, что является самым низким показателем в ЕС, по данным Евростата.

Кроме того, все чаще полную рабочую неделю сокращают до четырех дней. Иногда доходит до того, что иногда работников критикуют за то, что они работают пять дней.

Как четырехдневная рабочая неделя повлияла на Нидерланды?

Хотя средняя продолжительность рабочего времени в Нидерландах является одной из самых низких в Европе, страна входит в число самых богатых экономик ЕС по уровню ВВП на душу населения.

Секрет в том, что меньшее количество отработанных часов компенсируется высокой производительностью труда и значительной долей занятого населения. В конце 2024 года в Нидерландах работали 82% людей трудоспособного возраста, тогда как в Великобритании этот показатель составлял 75%, в США – 72%, а во Франции – 69%.

Нидерланды являются одной из самых богатых экономик ЕС / Фото Unsplash

Особенно высоким является уровень занятости среди женщин, что отличает страну от, например, США, где рабочая неделя длиннее.

Кроме того, люди в Нидерландах, как правило, выходят на пенсию довольно поздно. Это свидетельствует не о чрезмерном трудолюбии населения, а скорее о равномерном распределении работы между людьми в течение жизни.

Какие есть недостатки в четырехдневной рабочей неделе в Нидерландах?

Впрочем, не обошлось и без недостатков. Так, женщины составляют лишь 27% руководителей, что является одним из самых низких показателей в ОЭСР.

Только 27% женщин в Нидерландах являются руководителями / Фото Unsplash

Кроме того, экономика страдает из-за нехватки рабочей силы, особенно в образовании. Это создает замкнутый круг, когда нехватка персонала делает школьные часы более хаотичными и непредсказуемыми, что мешает родителям работать по длинному графику, даже если они этого хотят.

Несмотря на эти вызовы, важным аргументом в пользу четырехдневной рабочей недели является то, что именно в Нидерландах дети считаются самыми счастливыми среди богатых стран мира.

Введут ли четырехдневную рабочую неделю в Украине?

Секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что внедрение четырехдневной рабочей недели возможно только по договоренности между бизнесом и работниками.

По его словам, важно заранее согласовать все детали, чтобы избежать конфликтов.

Он отметил, что во время войны речь не идет о категорических и обязательных изменениях, но работники должны иметь право выбора.

Гетманцев добавил, что среди возможных вариантов – сохранение 40-часовой недели, но с распределением часов на четыре рабочих дня, или индивидуальные договоренности с работодателем.