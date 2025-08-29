Сообщает 24 Канал со ссылкой на Entrepreneur.

Что выбирает молодежь вместо работы в офисе?

По данным платформы по поиску работы Upwork, более половины представителей поколения Z в США уже не рассматривает наемный труд как основной путь карьерного развития. В условиях экономической нестабильности и высокой инфляции они стремятся к гибкости, быстрого финансового роста и возможностей для самореализации.

Опрос MarketWatch свидетельствует, что молодежь ставит своей целью достичь финансовой независимости до 32 лет, но не через наемную работу, а благодаря предпринимательству.

Молодежь не устраивает классическая модель карьеры / Фото Unsplash

Основатель компании Home Run Franchises Томас Скотт отмечает, что для зумеров классическая модель карьеры выглядит странной. Он описал их подход.

Кто, черт возьми, это придумал? Почему я должен проводить по 40 часов в неделю в тесном офисном отсеке, чтобы оплачивать свои расходы? У меня с детства был доступ к YouTube, и я знаю, что если ты хочешь чего-то достичь в жизни, ты должен начать свой бизнес,

– объяснил Скотт.

Франчайзинг для молодого поколения привлекателен тем, что позволяет начать собственное дело, опираясь на поддержку известного бренда и проверенную бизнес-модель. Это особенно важно для тех, кто не хочет тратить годы на построение бизнеса "с нуля". Франшиза фактически является "арендой" торговой марки и использованием готовой бизнес-модели.

Как молодежь развивает свой бизнес?

Если раньше франчайзинг в основном привлекал опытных топ-менеджеров с большим капиталом, то сейчас ситуация изменилась. Основатель Hundred Acre Дэниел Хейс отмечает, что растет интерес среди молодых, амбициозных, но еще неопытных предпринимателей. Их мотивирует не только прибыль, но и гибкость, ощущение цели и возможность участвовать в развитии бренда.

Хотя, по данным Franchise Business Review, пока только 8% американских франчайзи – это люди до 35 лет, их влияние на рынок уже ощутимо. Показательным примером является сеть замороженных десертов Frios Gourmet Pops, которая с 2018 года разрослась с 18 до 110 точек, активно привлекая молодых партнеров.

Владелец сети Клифф Кеннеди объясняет этот тренд тем, что поколение Z воочию видело, как их родители теряли работу, и теперь стремится самостоятельно распоряжаться своим будущим.

Поколение Z удачно развивает собственный бизнес / Фото Unsplash

Франшиза Frios Gourmet Pops, для которой нужны инвестиции от 60 тысяч долларов, привлекает молодежь современной визуальной концепцией и активностью в соцсетях. По словам Кеннеди, зумеры быстро адаптируются, создают креативный контент для TikTok и эффективно взаимодействуют с аудиторией.

Данные Home Run Franchises подтверждают успех такого подхода: хотя предприниматели из поколений Z и миллениалов составляют лишь 30% сети, они демонстрируют одни из самых высоких показателей доходов.

Молодежь привлекает возможность начать бизнес с относительно небольшими инвестициями (50 – 150 тысяч долларов), часто пользуясь кредитными программами поддержки малого бизнеса. Популярной стратегией становится открытие нескольких точек, их развитие в течение нескольких лет, а впоследствии – выгодная продажа.