Сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Почему возник тренд на "тихий надлом"?

Ситуация на рынке труда делает смену работы опасным шагом. Количество вакансий уменьшается, конкуренция растет, а экономическая нестабильность заставляет работников держаться за свои должности, даже если они не приносят удовольствия.

Среди работников возник тренд на "тихий надлом" / Фото Unsplash

Перспективы карьерного роста тоже сузились. Компании реже повышают сотрудников, пересматривают системы оценивания и сокращают штаты. В результате возникает ощущение ловушки: люди остаются там, где им некомфортно.

Что указывает на "тихий надлом"?

Первый сигнал - изменения в привычном поведении человека. Признаки часто напоминают выгорание.

Симптомы "тихого надлома":

частые жалобы на усталость или плохое самочувствие;

падение эффективности у тех, кто ранее демонстрировал высокие результаты;

подавленное состояние вместо привычного оптимизма.

Есть несколько признаков "тихого надлома" / Фото Unsplash

Эксперты советуют руководителям внимательно наблюдать за командой и не воспринимать такие изменения исключительно как "проблему производительности". Зато важно начать диалог с поддержки. Иногда простой вопрос вроде "Я заметил изменения в твоем поведении. Все ли с тобой в порядке?" может стать ключом к решению проблемы.

Как "тихий надлом" влияет на компании?

"Тихий надлом" негативно сказывается и на бизнесе. Уровень вовлеченности работников падает – в 2023 году, по данным Gallup, он снизился с 23% до 21%. Это стоило мировой экономике 438 миллиардов долларов потерянной производительности.

К тому же страдает командный дух. Демотивированные сотрудники ухудшают не только результативность, но и атмосферу в коллективе.

"Тихий надлом" негативно сказывается на бизнесе / Фото Unsplash

Во время пандемии многие компании активно вкладывались в программы благосостояния. Однако сейчас многие работодатели отказались от таких инициатив ради экономии. В итоге работники остаются без помощи именно в тот момент, когда она для них наиболее нужна.

Феномен "тихого надлома" – это предупреждение для работодателей: культура благосостояния должна быть не временной модой, а стратегией сохранения производительности и лояльности команды.

Те компании, которые готовы инвестировать в психологический комфорт и здоровье людей, получат преимущество и смогут удержать сильный коллектив даже во времена неопределенности.

К слову, среди зуммеров также становится популярной тенденция увольнения в первый же день работы. К такой практике уже прибегают 34% представителей поколения Z в США.