Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как работают "фейковые офисы"?

Уровень безработицы среди молодежи в Китае установил новый исторический рекорд – 14%. На этом фоне зумеры прибегли к оригинальным методам, чтобы себя самозанять. Речь идет не об упорных поисках работы, а об аренде офисов – где ты просто создаешь видимость, что работаешь.

Тренд быстро подхватили арендодатели, и сегодня подобные места можно легко найти в Шанхае и других крупных городах. Фейковые офисы обустроены должным образом: имеют ПК, подключение к интернету, комнаты для совещаний, зоны для отдыха и тому подобное.

Зумеры в Китае начали арендовать "фейковые офисы" / Фото Unsplash

Один из коворкингов даже получил соответствующее название – Pretend To Work, что переводится как "Притворяйся, что работаешь".

Что рассказывают посетители "фейковых офисов" о своем опыте?

30-летний Шуй Чжоу, который в прошлом году потерял свой бизнес в сфере питания, с апреля регулярно посещает такой "офис". За 30 юаней в день (около 4 долларов) он арендует рабочее место и встречается там с “коллегами”, которые так же создают видимость работы.

Я чувствую себя счастливым. Мы как будто работаем вместе, как настоящая команда,

– объясняет он.

Китайские экономисты называют это явление "переходной формой занятости", когда люди оставляют себе место, чтобы "переждать" или раззнакомиться с такими же людьми и найти новые идеи для стартапов и подобного.

В "фейковых офисах" люди только создают видимость работы / Фото Unsplash

Сам Чжоу убежден, что офисная атмосфера поможет ему оставаться дисциплинированным во времена простоя. Он приходит в "офис" в 8 – 9 утра и часто остается до 23:00. По его словам, это еще и успокаивает родственников, которые волнуются из-за потери им работы.

Подобный опыт имеет и 23-летняя Сяовень Тан, которая во время практики в университете арендовала место в таком коворкинге. На самом деле она просто сидела за столом и время от времени писала онлайн-романы.

"Если уж притворяться, то до конца", – шутит девушка.

Кто является клиентами "фейковых офисов"?

Основатель Pretend To Work, 30-летний Феюй, также остался без работы во время пандемии. После депрессивного периода он решил запустить коворкинг для "псевдоработы" – и уже через месяц все места были забронированы.

Почти половина его клиентов – выпускники университетов, остальные составляют фрилансеры, начинающие писатели и те, кто просто устал находиться в одиночестве дома. Самому молодому клиенту 25 лет, а самым старшим – чуть больше 30.

Большинство клиентов "фейковых офисов" – выпускники университетов / Фото Unsplsh

Впрочем, Феюй не уверен в прибыльности этого бизнеса и называет его скорее "социальным экспериментом".

"Мы создаем иллюзию, чтобы сохранить уважение к себе. Но со временем, это превратится в обман. Мы должны помочь людям превратить его в реальный старт", – говорит он.