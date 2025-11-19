Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию пользователя @vlad.ushakov.ai в Threads.

Как облегчить поиск работы с помощью ИИ?

Автор сообщения рассказал, что получил сразу пять приглашений на собеседование за неделю используя ИИ как персонального карьерного помощника.

В публикации он поделился набором из семи промптов, которые превращают поиск работы в четкую, пошаговую стратегию. Они охватывают этапы от резюме до собеседования.

Перестройка резюме

ИИ может адаптировать ваше резюме под конкретную должность, усилить акценты на достижениях.

Промпт: "Перепиши мое резюме для [должность], делая акцент на достижениях, навыках и измеряемых результатах – сделай его совместимым с ATS".

Сопроводительное письмо

За несколько секунд ИИ создает персонализированное сопроводительное письмо, которое четко объясняет, почему именно вы подходите для вакансии.

Промпт: "Напиши убедительное сопроводительное письмо для [должность], которое подчеркивает мой опыт и объясняет, почему я идеально подхожу".

ИИ способен облегчить поиск работы / Фото Pexels

Оптимизация LinkedIn

ИИ поможет переформулировать профиль так, чтобы он был более привлекательным для рекрутеров.

Промпт: "Обнови мой профиль LinkedIn, чтобы привлекать рекрутеров для [индустрия/должность] – добавь заголовок, резюме о себе и ключевых навыках".

Подготовка к собеседованию

ChatGPT может сгенерировать список типичных вопросов и предложить готовые сценарии для уверенного разговора.

Промпт: "Создай список вероятных вопросов для собеседования на позицию [должность] и предоставь сильные образцы ответов с примерами по методу STAR".

Подборка вакансий

ИИ самостоятельно подберет актуальные предложения, которые соответствуют вашему опыту, навыкам и желаемой зарплате.

Промпт: "Найди 20 вакансий для [должность] в [локация], соответствующих моим навыкам, опыту и ожиданиям по зарплате".

Для упрощения поиска работы достаточно знать несколько промптов / Фото Pexels

Письма-напоминания

После собеседования или подачи заявки ИИ поможет составить вежливое и эффективное напоминание, чтобы повысить шанс получить ответ.

Промпт: "Составь вежливые и убедительные follow-up письма для заявок и собеседований, чтобы повысить процент обратных звонков".

Анализ навыков

ИИ оценит ваши сильные и слабые стороны и подскажет, какие навыки стоит развивать, чтобы увеличить шансы на успех.

Промпт: "Проанализируй мои текущие навыки для [должность] и предложи 5 ключевых навыков для прокачки, чтобы повысить шансы".

Что известно о сервисе поиска работы от OpenAI?

Как сообщает CNBC, OpenAI планирует запустить собственную платформу для поиска работы на базе искусственного интеллекта.

Сервис получил название OpenAI Jobs Platform, его планируют запустить в 2026 году. Проект уже называют прямым конкурентом LinkedIn, принадлежащей главному инвестору OpenAI – компании Microsoft.

Платформа будет использовать алгоритмы ИИ для точного подбора кандидатов под требования работодателей. Кроме этого, предусмотрено отдельное направление для малых предприятий и местных органов власти, который позволит им быстро находить специалистов в сфере ИИ.

