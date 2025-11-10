Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fast Company.

Чего молодежь хочет от работы?

Зарубежные исследователи фиксируют рост нового молодежного тренда под названием карьерный минимализм. Его суть заключается в том, что молодые работники не стремятся к карьерным высотам, а предпочитают выполнять только необходимый минимум обязанностей, не задерживаются на работе и получают зарплату, достаточную для базовых потребностей, чтобы больше времени посвящать личной жизни.

Если предыдущее поколение – миллениалы – стремилось к высокой зарплате и руководящим должностям, то зумеры готовы довольствоваться скромной должностью с обязанностями, которые не создают лишней нагрузки и не приводят к выгоранию.

Карьерные амбиции зумеров и миллениалов отличаются / Фото Pexels

Популярность карьерного минимализма подтверждает исследование американской компании Glassdoor. Опрос показал, что 68% зумеров готовы отказаться от руководящей должности, если только они не требуют значительного повышения зарплаты.

Итак, карьерный рост для молодых работников часто является лишь средством повышения дохода. Во всех остальных случаях они предпочитают оставаться на той же должности, которая обеспечивает необходимый уровень зарплаты и обязанностей, не выходя за пределы рабочего графика и зон ответственности.

Этот тренд бросает вызов традиционным представлениям об успехе на работе и заставляет работодателей искать новые подходы к мотивации и удержанию молодых талантов.

Кого относят к поколению Z?

Как пишет BBC, поколение Z, или зумеры, как их иногда называют, – это люди, рожденные между 1997 и 2012 годами. Они являются первым поколением на Западе, которое выросло в эпоху Интернета.

Представители поколения Z, как правило, хорошо ориентируются в соцсетях и часто становятся инициаторами популярных мемов и трендов в сети. Несмотря на их влияние в Интернете, исследования показывают, что зумеры являются менее гедонистическим по сравнению с предыдущими поколениями.

Так, опрос YouGov среди 18 – 24-летних показало, что 39% респондентов совсем не употребляют алкоголь, что делает это поколение трезвых.

Кроме того, поколение Z больше концентрируется на учебе. Исследование Pew Research Center показало, что они стремятся получать высокие оценки и испытывают значительное давление по успеваемости в школе.

