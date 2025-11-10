Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fast Company.

Дивіться також Приносять шалені гроші: названо 5 професій, які не зможе замінити ШІ

Чого молодь хоче від роботи?

Закордонні дослідники фіксують зростання нового молодіжного тренду під назвою кар'єрний мінімалізм. Його суть полягає в тому, що молоді працівники не прагнуть кар'єрних висот, а віддають перевагу виконанню лише необхідного мінімуму обов'язків, не затримуються на роботі та отримують зарплату, достатню для базових потреб, щоб більше часу присвячувати особистому життю.

Якщо попереднє покоління – міленіали – прагнуло високої зарплати та керівних посад, то зумери готові задовольнятися скромною посадою з обов'язками, які не створюють зайвого навантаження та не призводять до вигоряння.

Кар'єрні амбіції зумерів та міленіалів відрізняються / Фото Pexels

Популярність кар'єрного мінімалізму підтверджує дослідження американської компанії Glassdoor. Опитування показало, що 68% зумерів готові відмовитися від керівної посади, якщо тільки вони не потребують значного підвищення зарплати.

Отже, кар'єрне зростання для молодих працівників часто є лише засобом підвищення доходу. В усіх інших випадках вони віддають перевагу залишатися на тій же посаді, яка забезпечує необхідний рівень зарплати та обов'язків, не виходячи за межі робочого графіка та зон відповідальності.

Цей тренд кидає виклик традиційним уявленням про успіх на роботі і змушує роботодавців шукати нові підходи до мотивації та утримання молодих талантів.

Кого відносять до покоління Z?

Як пише BBC, покоління Z, або зумери, як їх іноді називають, – це люди, народжені між 1997 і 2012 роками. Вони є першим поколінням на Заході, яке виросло у епоху Інтернету.

Представники покоління Z, як правило, добре орієнтуються у соцмережах і часто стають ініціаторами популярних мемів та трендів у мережі. Попри їх вплив в Інтернеті, дослідження показують, що зумери є менш гедоністичним порівняно з попередніми поколіннями.

Так, опитування YouGov серед 18 – 24-річних показало, що 39% респондентів зовсім не вживають алкоголь, що робить це покоління найтверезіших.

Крім того, покоління Z більше концентрується на навчанні. Дослідження Pew Research Center показало, що вони прагнуть отримувати високі оцінки та відчувають значний тиск щодо успішності у школі.

Яку професію масово обирає молодь?