Повідомляє 24 Канал

Як полегшити пошук роботи за допомогою ШІ?

Автор допису розповів, що отримав одразу п'ять запрошень на співбесіду за тиждень використовуючи ШІ як персонального кар'єрного помічника.

У публікації він поділився набором із семи промптів, які перетворюють пошук роботи на чітку, покрокову стратегію. Вони охоплюють етапи від резюме до співбесіди.

Перебудова резюме

ШІ може адаптувати ваше резюме під конкретну посаду, підсилити акценти на досягненнях.

Промпт: "Перепиши моє резюме для [посада], роблячи акцент на досягненнях, навичках і вимірюваних результатах – зроби його сумісним з ATS".

Супровідний лист

За кілька секунд ШІ створює персоналізований супровідний лист, який чітко пояснює, чому саме ви підходите для вакансії.

Промпт: "Напиши переконливий супровідний лист для [посада], який підкреслює мій досвід і пояснює, чому я ідеально підходжу".

ШІ здатен полегшити пошук роботи / Фото Pexels

Оптимізація LinkedIn

ШІ допоможе переформулювати профіль так, щоб він був більш привабливим для рекрутерів.

Промпт: "Онови мій профіль LinkedIn, щоб приваблювати рекрутерів для [індустрія/посада] – додай заголовок, резюме-про себе та ключові навички".

Підготовка до співбесіди

ChatGPT може згенерувати список типових запитань і запропонувати готові сценарії для впевненої розмови.

Промпт: "Створи список імовірних запитань для співбесіди на позицію [посада] і надай сильні зразки відповідей із прикладами за методом STAR".

Добірка вакансій

ШІ самостійно підбере актуальні пропозиції, які відповідають вашому досвіду, навичкам і бажаній зарплаті.

Промпт: "Знайди 20 вакансій для [посада] у [локація], що відповідають моїм навичкам, досвіду та очікуванням щодо зарплати".

Для спрощення пошуку роботи достатньо знати кілька промптів / Фото Pexels

Листи-нагадування

Після співбесіди чи подачі заявки ШІ допоможе скласти ввічливе й ефективне нагадування, щоб підвищити шанс отримати відповідь.

Промпт: "Склади ввічливі та переконливі follow-up листи для заявок і співбесід, щоб підвищити відсоток зворотних дзвінків".

Аналіз навичок

ШІ оцінить ваші сильні й слабкі сторони та підкаже, які навички варто розвивати, щоб збільшити шанси на успіх.

Промпт: "Проаналізуй мої поточні навички для [посада] і запропонуй 5 ключових навичок для прокачування, щоб підвищити шанси".

Що відомо про сервіс пошуку роботи від OpenAI?

Як повідомляє CNBC, OpenAI планує запустити власну платформу для пошуку роботи на базі штучного інтелекту.

Сервіс отримав назву OpenAI Jobs Platform, його планують запустити у 2026 році. Проєкт вже називають прямим конкурентом LinkedIn, що належить головному інвестору OpenAI – компанії Microsoft.

Платформа використовуватиме алгоритми ШІ для точного підбору кандидатів під вимоги роботодавців. Окрім цього, передбачено окремий напрямок для малих підприємств та місцевих органів влади, який дозволить їм швидко знаходити фахівців у сфері ШІ.

