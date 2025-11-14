Повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Кузьменка в інтерв'ю для Катерини Осадчої.

Ким працював Андрій Кузьменко до слави?

У дитинстві Андрій Кузьменко мріяв стати водієм сміттєвоза, вважаючи цю професію романтичною. Та все змінилося, коли у 14 років Андрій почув гурт The Exploited. Саме тоді він відкрив для себе панк-музику й почав поширювати її серед друзів у рідному місті.

Згодом із кількома однодумцями створив свій перший гурт – "Ланцюгова реакція", який виступав у шкільному актовому залі.

Андрій Кузьменко / Фото з відкритих джерел

Однак після школи майбутній артист вступив до Львівського медичного інституту, де навчався на стоматолога і навіть рік працював за спеціальністю.

Стоматологічний диплом не дають одразу, треба ще рік працювати. Цілий рік я мучив українських громадян. Від того, що я не став стоматологом, наша держава лише виграла, бо мої пацієнти відрізнялися від інших – у них не закривався рот, я завжди накладав забагато акрила, і вони ходили з перекривленим ротом,

– з усмішкою розповідав артист.

Втім, музика приваблювала його значно більше, ніж медицина. Сам Кузьменко зізнавався, що здобув диплом лише через наполягання батьків.

Як Андрій Кузьменко міг би виглядати сьогодні, на думку ШІ?

На сторінці ТРК "МІС" в Instagram опублікували згенерований нейромережею ChatGPT портрет Андрія Кузьменка, на якому показали, як би сьогодні виглядав артист.

На створеному фото Кузьма зображений із довгим кучерявим волоссям, на обличчі видно бороду та зморшки, що надають образу вікових змін.

ШІ згенерував зображення того, як міг сьогодні виглядати Андрій Кузьменко / Скриншот

Втім, реакція користувачів розділилася. Частина людей зазначила, що штучний інтелект досить точно передав зовнішність співака, а інші вважають, що схожість мінімальна.

Як виникла назва гурту "Скрябін"?