Шлях до слави – складний, що і доводить історія Фредді Мерк'юрі. Ким він працював, перш ніж став знаменитим – розповість 24 Канал з посиланням на Forbes.

Ким працював Фредді Мерк'юрі?

Фредді Мерк'юрі, а точніше, Фаррух Бульсара, яким є справжнє ім'я артиста, став частиною гурту Queen у 1970 році. У це складно повірити, але до того майбутній артист працював в аеропорті.

Якщо точніше, то Мерк'юрі працював у найбільшому аеропорті Великої Британії – Лондон-Гітроу. Він був на посаді вантажника багажу.

У самому аеропорті не забувають про історію Фредді Мерк'юрі та навіть пишаються, що колись він був частиною команди. Наприклад, у 2018 році з нагоди дня народження рок-легенди в аеропорті влаштували свято, де вантажники багажу переодягалися в образ свого відомого колеги.



Аеропорт Гітроу святкує день народження Мерк'юрі у 2018 році / Фото Британських авіаліній

Як з'явився найвідоміший хіт Мерк'юрі?

Однією з найвідоміших пісень гурту Queen є композиція The Show Must Go On ("Шоу мусить тривати"). Її написав гітарист гурту Брайян Мей після останньої публічної появи Мерк'юрі – тоді ще ніхто не знав, що у нього СНІД, проте артист уже мав дуже хворий вигляд.

Запис пісні на студії був в умовах, коли стан здоров'я Мерк'юрі уже був нікудишнім – він ледве тримався на ногах, тому ніхто з учасників гурту не вірив, що пісню вдасться записати. Проте Мерк'юрі хильнув кілька чарок горілки і заспівав навіть найважчі вокальні партії.

Клім на пісню не знімали – його створили з відео з концертів та попередніх кліпів гурту. У листопаді 1991 року Фредді Мерк'юрі офіційно оголосив про свою хворобу і того ж місяця помер.