Були обов'язкові страви: борщ, кутя та узвар. Про це пише 24 Канал із посиланням на Telegraph.
Що готували на Різдво сто років тому?
Вже відомі нам 12 пісних страв з'явились пізніше, а 100 років тому меню було інакшим. Зокрема, на столі було багато солодкого: пірники (медове тісто). Саме запах медового тіста вважався символом Різдво у той час.
На Святвечір носподині також ставили на стіл голубці із картоплі та крижалки (особлива квашена капуста, яка не була сирою, а попередньо варилась). Також готували салати, зокрема просту, але вишукану салатку з картоплі та оселедця з додаванням яблука.
Часто на столі можна було зустріти котлети з фасолі, різноманітні пиріжки з пісними начинками та вареники.
Крім цього, є свідчення про те, що тоді готували грибові галушки, мігдалову зупу та медівник. Ці три стави є специфічними та насправді маловідомими, проте саме їхні рецепти зберігаються у старовинних кулінарних книгах.
Грибові галушки часто додавали до борщу, бо так вони смакували найкраще. А мігдалова зупа – напевно, те, що викликає найбільше питань, – це десертна кремоподібна юшка. її часто готували у домах інтелігенції та духовенства.
Зупа мігдалева / Фото Наталія Гресько
Чи вживали українці алкоголь?
У той час ставлення до алкогольних напоїв було дуже зважене.
У товаристві ніколи не можна забагато пити, хоча б вина й наливки були найкращої марки. Так само нечемно є виголошувати антиалькоголічні засади там, де другі п’ють,
– мовиться у книзі "Нова хата".
Алкогольні напої, які пили 100 років тому, на жаль, здебільшого забуті, проте у той час особливо популярними були також і лікери.
Де в Україні найшвидше побачать першу зорю на Святвечір?
24 грудня 2025 року першою зорею, яку побачать в Україні, стане Капелла із сузір'я Візничого.
На сході України вона з'явиться о 16:08, а на Закарпатті о 17:16. Символічно, що найпершими її зможуть побачити жителі Луганської області, пише Universe.
Де досі святкують Різдво 7 січня?
Різдво 7 січня відзначають православні церкви та країни, які досі дотримуються старого юліанського календаря.
Якщо говорити про країни, то 7 січня святкують: Росія, Білорусь, Сербія, Грузія, Молдова, Казахстан, Киргизстан, Північна Македонія, Ефіопія, Еритрея, Чорногорія.
Різниця між датами – 13 днів. Вона пов'язана із тим, що більшість світу живе за григоріанським календарем, а ці країни та церкви за юліанським, який трохи "відстає".