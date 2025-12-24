Були обов'язкові страви: борщ, кутя та узвар. Про це пише 24 Канал із посиланням на Telegraph.

Що готували на Різдво сто років тому?

Вже відомі нам 12 пісних страв з'явились пізніше, а 100 років тому меню було інакшим. Зокрема, на столі було багато солодкого: пірники (медове тісто). Саме запах медового тіста вважався символом Різдво у той час.

На Святвечір носподині також ставили на стіл голубці із картоплі та крижалки (особлива квашена капуста, яка не була сирою, а попередньо варилась). Також готували салати, зокрема просту, але вишукану салатку з картоплі та оселедця з додаванням яблука.

Часто на столі можна було зустріти котлети з фасолі, різноманітні пиріжки з пісними начинками та вареники.

Крім цього, є свідчення про те, що тоді готували грибові галушки, мігдалову зупу та медівник. Ці три стави є специфічними та насправді маловідомими, проте саме їхні рецепти зберігаються у старовинних кулінарних книгах.

Грибові галушки часто додавали до борщу, бо так вони смакували найкраще. А мігдалова зупа – напевно, те, що викликає найбільше питань, – це десертна кремоподібна юшка. її часто готували у домах інтелігенції та духовенства.



Зупа мігдалева / Фото Наталія Гресько

Чи вживали українці алкоголь?

У той час ставлення до алкогольних напоїв було дуже зважене.

У товаристві ніколи не можна забагато пити, хоча б вина й наливки були найкращої марки. Так само нечемно є виголошувати антиалькоголічні засади там, де другі п’ють,

– мовиться у книзі "Нова хата".

Алкогольні напої, які пили 100 років тому, на жаль, здебільшого забуті, проте у той час особливо популярними були також і лікери.

Де в Україні найшвидше побачать першу зорю на Святвечір?

24 грудня 2025 року першою зорею, яку побачать в Україні, стане Капелла із сузір'я Візничого.

На сході України вона з'явиться о 16:08, а на Закарпатті о 17:16. Символічно, що найпершими її зможуть побачити жителі Луганської області, пише Universe.

Де досі святкують Різдво 7 січня?