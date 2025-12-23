24 Канал з посиланням на Ecerkva розповідає, що категорично не можна ставити на стіл на Різдво та чому ці правила були важливими для наших предків. Залишайтесь разом з нами, щоб дізнатися, які продукти вважалися недоречними у Святий вечір і що насправді мало бути на різдвяному столі.
Що не можна ставити на стіл на Різдво?
Святкову вечерю напередодні Різдва – Святий вечір – традиційно готували пісною. Саме тому на столі не повинно бути продуктів тваринного походження.
Передусім ідеться про:
м’ясо та ковбаси – вони порушують піст;
молочні продукти та яйця – заборонені до завершення посту;
алкоголь – вважався недоречним у вечір духовного очищення;
надмірно розкішні страви – святвечір не мав перетворюватися на гучне гуляння.
Різдвяний стіл мав бути стриманим, адже головним у цей вечір вважали молитву, родинну єдність і вдячність, а не кількість чи вартість страв.
Традиційний пісний різдвяний стіл / Фото Фокус
Які страви мають бути на різдвяному столі?
За українською традицією, на столі у Святий вечір має бути 12 пісних страв – за кількістю апостолів або місяців року, пише ТСН.
Класичний перелік:
Кутя – головна страва з пшениці, маку й меду, символ життя та пам’яті роду
Узвар – напій із сушених фруктів, що означає достаток і здоров’я
Пісний борщ – без м’яса, часто з грибами або квасолею
Вареники – з картоплею, капустою чи маком, символ гостинності
Голубці пісні – з рисом і овочами, уособлення родинного тепла
Риба – символ християнської віри та духовної чистоти
Квасоля або горох – знак сили та витривалості
Тушкована капуста – проста, але поживна пісна страва
Грибна юшка – асоціюється з добробутом
Пампушки пісні – символ радості та достатку
Пісні млинці – уособлення сонця та оновлення
Каша або картопля – завершення святкового столу як знак ситості
12 страв на Святвечір / Shutterstock
Не 25 грудня і не 7 січня – яка є третя дата Різдва
У християнському світі Різдво святкують не лише 25 грудня або 7 січня.
Як ми писали раніше, існує ще третя дата Різдва – 6 січня, яку дотримується Вірменська апостольська церква.
У цій традиції Різдво поєднують із Богоявленням, адже саме таке святкування було характерним для перших століть християнства. Лише згодом Різдво і Хрещення Господнє розділили на окремі свята.
Таким чином, у світі співіснують три дати Різдва, що відображає різні календарні та богословські традиції, але не змінює суті самого свята – народження Христа.