24 Канал со ссылкой на Ecerkva рассказывает, что категорически нельзя ставить на стол на Рождество и почему эти правила были важными для наших предков. Оставайтесь вместе с нами, чтобы узнать, какие продукты считались неуместными в Святой вечер и что на самом деле должно было быть на рождественском столе.

Смотрите также Что приготовить на Рождество вместо привычных салатов и "горячего": меню праздничных блюд

Что нельзя ставить на стол на Рождество?

Праздничный ужин накануне Рождества – Святой вечер – традиционно готовили постным. Именно поэтому на столе не должно быть продуктов животного происхождения.

Прежде всего речь идет о:

мясе и колбасах – они нарушают пост;

молочные продукты и яйца – запрещены до завершения поста;

алкоголь – считался неуместным в вечер духовного очищения;

чрезмерно роскошные блюда – сочельник не должен был превращаться в шумное гуляние.

Рождественский стол должен был быть сдержанным, ведь главным в этот вечер считали молитву, семейное единство и благодарность, а не количество или стоимость блюд.

Традиционный постный рождественский стол / Фото Фокус

Какие блюда должны быть на рождественском столе?

По украинской традиции, на столе в Святой вечер должно быть 12 постных блюд – по количеству апостолов или месяцев года, пишет ТСН.

Классический перечень:

Кутья – главное блюдо из пшеницы, мака и меда, символ жизни и памяти рода Узвар – напиток из сушеных фруктов, что означает достаток и здоровье Постный борщ – без мяса, часто с грибами или фасолью часто с грибами или фасолью Вареники – с картофелем, капустой или маком, символ гостеприимства Голубцы постные – с рисом и овощами, олицетворение семейного тепла Рыба – символ христианской веры и духовной чистоты Фасоль или горох – знак силы и выносливости знак силы и выносливости Тушеная капуста – простое, но питательное постное блюдо Грибная похлебка – ассоциируется с благосостоянием Пампушки постные – символ радости и достатка Постные блины – олицетворение солнца и обновления Каша или картофель – завершение праздничного стола как знак сытости

12 блюд на Сочельник / Shutterstock

Праздничного настроения и суеты не было бы, если бы не наши защитники и защитницы не защищали наше государство от российской агрессии. Анастасия Зазуляк и редакция сайта 24tv.ua собирают на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады, которая ведет боевые действия на Сумском и Покровском направлениях. Среди всех, кто задонатит сумму, кратную 200 гривнам и более, разыграем новый крутой iPhone 16 256GB. Присоединяйтесь к сбору и помните, что каждая ваша гривна важна!

Не 25 декабря и не 7 января – какая есть третья дата Рождества

В христианском мире Рождество празднуют не только 25 декабря или 7 января.

Как мы писали ранее, существует еще третья дата Рождества – 6 января, которой придерживается Армянская апостольская церковь.

В этой традиции Рождество сочетают с Богоявлением, ведь именно такое празднование было характерным для первых веков христианства. Лишь впоследствии Рождество и Крещение Господне разделили на отдельные праздники.

Таким образом, в мире сосуществуют три даты Рождества, что отражает различные календарные и богословские традиции, но не меняет сути самого праздника – рождения Христа.