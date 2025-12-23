Сообщает 24 Канал со ссылкой на 032.ua.

Какая самая длинная улица Львова?

Когда львовян и туристов спрашивают о главных городских магистралях, чаще всего они называют Городоцкую. Впрочем, на карте Львова есть улица, которая обычно остается в тени. Речь идет о Зеленой.

Городоцкая имеет длину около 8 километров, однако Зеленая опережает ее, простираясь почти на 9 километров.

Ее история начинается еще в 16 веке. В 1544 году ее называли Влоский мост или Влоская дорога. Название происходило от выходцев из Валахии, которые пользовались этим путем. Впоследствии официальное название вытеснило народное: поскольку путь пролегал сквозь густые рощи и живописные холмы. Уже в начале 18 века за ней закрепилось название "Зеленая".

За века существования улица сменила целых восемь названий. В австрийские времена ее знали как Grünen Straße, поляки - Zielona, а в период Второй мировой она была названа в честь польского генерала Розвадовского и немецкой Grünestrasse.

В то же время с 1944 года название улицы остается неизменным, что является довольно редким явлением для Львова.

Чем интересна улица Зеленая?

В 19 веке Зеленая считалась престижной загородной зоной. Именно здесь возводили свои роскошные имения влиятельные благородные семьи: Замойские, Яблоновские и Руссоцкие. Часть этих зданий сохранилась до наших дней.

Улица Зеленая во Львове появилась еще в 16 веке / Фото Unsplash

В начале 20 века характер магистрали изменился. Вместо вельмож здесь поселились представители среднего класса – врачи, учителя и чиновники. Тогда же по Зеленой начали курсировать первые трамваи, в частности известный маршрут №3, который в 1963 году заменили троллейбусы.

Вместе с людьми на улицу пришел и капитал. Здесь появились кирпичные и мебельные фабрики, что со временем переросли в большой Сиховский промышленный узел.

Какая самая высокая точка Львова?

Как пишет издание "Фотографии старого Львова", самая высокая точка Львова расположена на вершине Замковой горы. Говорится о Копец Люблинской унии.

Это искусственная насыпь, которая образовалась в течение 1869 – 1906 годов по случаю 300-летия Люблинской унии. Именно благодаря ему высота Замковой горы выросла с 398 до 413 метров над уровнем моря.

Впрочем, насыпания земли имело и негативные последствия. В частности, было уничтожено значительную часть остатков Высокого замка, что существенно ухудшило возможность его детального исследования.

Сейчас Копец Люблинской унии является одним из самых популярных туристических мест в городе. На его вершине развевается флаг Украины, а со смотровой площадки открывается впечатляющая панорама Львова.

Какая самая старая улица во Львове?