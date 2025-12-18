Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Фотографии старого Львова".

Какая улица во Львове является самой старой?

Самой старой улицей Львова является нынешняя улица Богдана Хмельницкого. Ей столько же лет, сколько и самому городу. Первые упоминания об этой улице появились еще в 11 веке.

В древности она была частью Волынского пути – важной торговой артерии, которая соединяла западные земли Киевской Руси, а впоследствии Галицко-Волынского княжества, с государствами Центрально-Восточной и Западной Европы.

Во второй половине XVIII века, после вхождения Галичины в состав Австрийской монархии, улицу начали называть Жовковской, ведь за пределами города она переходила в путь к Жовкве.

В 1936 году ее переименовали в честь коронного гетмана Станислава Жолкевского, а современное название, в честь Богдана Хмельницкого, она получила в декабре 1944 года.

Какая самая длинная улица во Львове?

Как пишет ресурс 032.ua, у многих жителей Львова существует убеждение, что самой длинной улицей города является Городоцкая.

Впрочем, по протяженности она уступает улице Зеленой, длина которой достигает почти 9 километров до Объездной дороги. Для сравнения, Городоцкая простирается примерно на 8 километров, а Стрыйская – на 7,5 километров.

Первые письменные упоминания об улице Зеленую датируются 1544 годом. В то время она была известна под названием Влоский Мост, а также попадались варианты Влоська дорога или просто Влоська.

