Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Фотографії старого Львова".
Дивіться також Звідки взялась назва одного із найстаріших районів Харкова: походження вас здивує
Яка вулиця у Львові є найстарішою?
Найстарішою вулицею Львова є нинішня вулиця Богдана Хмельницького. Їй стільки ж років, скільки й самому місту. Перші згадки про цю вулицю з'явилися ще в 11 столітті.
У давнину вона була частиною Волинського шляху – важливої торгівельної артерії, яка з'єднувала західні землі Київської Русі, а згодом Галицько-Волинського князівства, з державами Центрально-Східної та Західної Європи.
Де розташована вулиця Богдана Хмельницького у Львові: дивіться на карті
У другій половині XVIII століття, після входження Галичини до складу Австрійської монархії, вулицю почали називати Жовківською, адже за межами міста вона переходила у шлях до Жовкви.
У 1936 році її перейменували на честь коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, а сучасну назву, на честь Богдана Хмельницького, вона отримала у грудні 1944 року.
Як виглядала вулиця Богдана Хмельницького у 19 столітті / Фото Юзефа Едера
Яка найдовша вулиця у Львові?
Як пише ресурс 032.ua, у багатьох мешканців Львова існує переконання, що найдовшою вулицею міста є Городоцька.
Втім, за протяжністю вона поступається вулиці Зеленій, довжина якої сягає майже 9 кілометрів до Об'їзної дороги. Для порівняння, Городоцька простягається приблизно на 8 кілометрів, а Стрийська – на 7,5 кілометрів.
Перші письмові згадки про вулицю Зелену датуються 1544 роком. У той час вона була відома під назвою Влоський Міст, а також траплялися варіанти Влоська дорога або просто Влоська.
На якій вулиці Львова колись були шахти?
Найвіддаленіша частина вулиці Євгена Коновальця у Львові й досі відома серед місцевих як Францівка, що походить від родини підприємців братів Франц. У XIX столітті вони володіли гіпсовими кар'єрами та великою фабрикою.
Гіпс тут видобували не через вертикальні шахти, а за допомогою підземних тунелів на глибині приблизно 5 – 15 метрів. Саме це й утворило шахти, залишки яких досі є під частиною сучасної вулиці Коновальця.
На початку XX століття поклади гіпсу вичерпалися, виробництво припинили, а про тунелі з часом забули. Втім, про промислове минуле нині нагадує вулиця Гіпсова, що проходить паралельно до Коновальця. Колись саме вона вела до фабрики Франца.