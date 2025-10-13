Сообщает 24 Канал со ссылкой на China Highlights.

Что известно о символе 2026 года?

Уже через несколько месяцев год Деревянной Змеи завершится. Ей на замену придет Огненная Лошадь, которая и станет символом 2026 года.

Обратите внимание! Новый год по восточному календарю начнется 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027 года.

Предыдущие годы Лошади – 2014, 2002 и 1990, поэтому рожденные в эти годы снова будут переживать бенминьнянь – год собственного знака, который в китайской культуре считают несчастливым периодом.

Почему "Год Огненной Лошади" является уникальным?

Как пишет SinoCultural, Уникальность 2026 года заключается в мощном сочетании энергии Лошади с элементом Огня.

В китайской философии пяти элементов Огонь символизирует:

страсти и энтузиазма: страстного стремления и жажды жизни;

динамизма и инноваций: искра, которая зажигает новые идеи и побуждает к решительным действиям;

яркости и ясности: освещает пути вперед, способствует оптимизму и четкому видению;

ассертивности и лидерства: смелость вести, вдохновлять и проявлять инициативу.

Это сочетание "Огня на Лошади" усиливает природные черты этого знака, делая 2026 год временем повышенной активности, быстрых изменений и внутренних трансформаций.

В какой стране сейчас 2018 год?

В Эфиопии до сих пор живут по собственному календарю, который отличается от общепринятого григорианского примерно на 7 – 8 лет. Эфиопский календарь происходит от древнеегипетского солнечного и насчитывает 13 месяцев.

Разница в летоисчислении возникла из-за другого определения даты Благовещения. В европейском летоисчислении этот момент определили по расчетам Дионисия Малого в VI веке, тогда как эфиопская церковь сохранила более древнюю традицию.

Новый год в стране, который называется Энкутаташ, празднуют в сентябре, когда заканчивается сезон дождей. Поэтому 2019 год в Эфиопии наступит, когда у нас будет 11 сентября 2026 года.