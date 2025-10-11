О том, когда наступит Новый 2026 год – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Онлайн календарь.

Интересно Праздник приближается: сколько дней осталось до Нового 2026 года

На какой день недели приходится Новый 2026 год?

Праздник Нового года, традиционно приходится на 1 января, в 2026 году будет отмечаться в четверг. Это означает, что новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января, состоится со среды на четверг. Для большинства работников руководители могут устроить выходной день, что позволит полноценно отдохнуть после ночного празднования.

Стоит заметить, что в связи с военным положением в Украине дополнительных выходных на Новый год не предусмотрено. Это указано в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Главным символом новогоднего праздника является, безусловно, елка, которая традиционно превращается в центральный праздничный атрибут. Ее начинают украшать яркими игрушками и блестящими гирляндами заранее – за несколько недель или дней до Нового года, создавая особую атмосферу ожидания чуда.

Новый 2026 год / Фото Freepik

Кульминация праздника наступает в полночь, когда украинцы собираются за праздничными столами, чтобы встретить грядущий год. Этот магический момент сопровождается боем курантов, под которые принято загадывать самые заветные желания, а также торжественным поднятием бокалов с шампанским.

После наступления Нового года традиционно происходит обмен подарками между родными и друзьями, а также звучат теплые поздравления и пожелания. Кроме этого, именно с 1 января часто начинается череда зимних развлечений. Так, люди посещают различные новогодние ярмарки, катки или просто гуляют украшенными улицами городов.

Какое животное станет символом 2026 года?