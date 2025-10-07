Это животное принесло изменения и трансформации. Кто станет символом 2026 года – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на ChineseNewYear.

Смотрите также Когда будем праздновать Рождество в 2025 году в Украине: дата по новому календарю

Какое животное будет символом 2026 года?

2026 год пройдет под знаком Красного Огненного Коня. В восточной традиции это седьмой знак зодиака, который отмечается уверенностью в себе и ответственностью. Это тотемное животное символизирует решительность, настойчивость, выносливость и упрямство. Конь обожает физические и умственные нагрузки и одновременно легко подвергается воздействию. Этот знак зодиака – лидер, который редко признает поражение, поэтому может мотивировать себя активно бороться во всем, что делает.

Что интересно, по китайской астрологии Лошадь – принципиальное животное, которое готово делать добрые дела. Как только представители этого знака зодиака научатся правильно использовать свою энергию, то их будет невозможно остановить во время достижения собственных целей.

В социальном плане Лошади – довольно общительны. Они говорят так же быстро, как думают и действуют, и не стесняются демонстрировать свои таланты и способности, потому что хотят быть искренними.

Красная Огненная Лошадь – символ 2026 года / Фото Freepik

Обратите внимание! Недавно наша редакция рассказывала, сколько дней осталось до Нового 2026 года.

Для кого 2026 год будет счастливым?