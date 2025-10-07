Это животное принесло изменения и трансформации. Кто станет символом 2026 года – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на ChineseNewYear.
Какое животное будет символом 2026 года?
2026 год пройдет под знаком Красного Огненного Коня. В восточной традиции это седьмой знак зодиака, который отмечается уверенностью в себе и ответственностью. Это тотемное животное символизирует решительность, настойчивость, выносливость и упрямство. Конь обожает физические и умственные нагрузки и одновременно легко подвергается воздействию. Этот знак зодиака – лидер, который редко признает поражение, поэтому может мотивировать себя активно бороться во всем, что делает.
Что интересно, по китайской астрологии Лошадь – принципиальное животное, которое готово делать добрые дела. Как только представители этого знака зодиака научатся правильно использовать свою энергию, то их будет невозможно остановить во время достижения собственных целей.
В социальном плане Лошади – довольно общительны. Они говорят так же быстро, как думают и действуют, и не стесняются демонстрировать свои таланты и способности, потому что хотят быть искренними.
Красная Огненная Лошадь – символ 2026 года / Фото Freepik
Для кого 2026 год будет счастливым?
- По китайскому гороскопу, Лошадь имеет хорошую совместимость с Тиграми, Собаками, Овцами, Змеями, Обезьянами и Петухами, поэтому для представителей этих знаков зодиака этот год принесет новые возможности и много радостных событий, пишет ChineseNewYear.
- В то же время 2026-й будет удачным не для всех. Так, Крысы будут иметь многочисленное количество испытаний и трудностей, которые стоит преодолеть.
- Для людей, которые родились в год Лошади, 2026-й будет способствовать усилению их сильных черт – смелости, уверенности и решительности.