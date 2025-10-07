Ця тварина принесла зміни й трансформації. Хто стане символом 2026 року – розповідає LifeStyle24 з посиланням на ChineseNewYear.
Яка тварина буде символом 2026 року?
2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. У східній традиції це сьомий знак зодіаку, який відзначається впевненістю у собі та відповідальністю. Ця тотемна тварина символізує рішучість, наполегливість, витривалість і впертість. Кінь обожнює фізичні та розумові навантаження й водночас легко зазнає впливу. Цей знак зодіаку – лідер, який рідко визнає поразку, тому може мотивувати себе активно боротися в усьому, що робить.
Що цікаво, за китайською астрологією Кінь – принципова тварина, яка готова робити добрі справи. Як тільки представники цього знаку зодіаку навчаться правильно використовувати свою енергію, то їх буде неможливо зупинити під час досягнення власних цілей.
У соціальному плані Коні – доволі товариські. Вони говорять так само швидко, як думають та діють, і не соромляться демонструвати свої таланти та здібності, бо хочуть бути щирими.
Червоний Вогняний Кінь – символ 2026 року / Фото Freepik
Для кого 2026 рік буде щасливим?
- За китайським гороскопом, Кінь має гарну сумісність з Тиграми, Собаками, Вівцями, Зміями, Мавпами та Півнями, тому для представників цих знаків зодіаку цей рік принесе нові можливості та багато радісних подій, пише ChineseNewYear.
- Водночас 2026-й буде вдалим не для всіх. Так, Щури матимуть численну кількість випробувань і труднощів, які варто подолати.
- Для людей, які народилися у рік Коня, 2026-й сприятиме підсиленню їх сильних рис – сміливості, впевненості та рішучості.