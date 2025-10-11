Про те, коли настане Новий 2026 рік – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Онлайн календар.

На який день тижня припадає Новий 2026 рік?

Свято Нового року, що традиційно припадає на 1 січня, у 2026 році відзначатиметься у четвер. Це означає, що новорічна ніч, з 31 грудня на 1 січня, відбудеться з середи на четвер. Для більшості працівників керівники можуть влаштувати вихідний день, що дасть змогу повноцінно відпочити після нічного святкування.

Варто зауважити, що у зв'язку з воєнним станом в Україні додаткових вихідних на Новий рік не передбачено. Це зазначено в Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Головним символом новорічного свята є, безумовно, ялинка, яка традиційно перетворюється на центральний святковий атрибут. Її починають прикрашати яскравими іграшками та блискучими гірляндами заздалегідь – за кілька тижнів або днів до Нового року, створюючи особливу атмосферу очікування дива.

Кульмінація свята настає опівночі, коли українці збираються за святковими столами, щоб зустріти прийдешній рік. Цей магічний момент супроводжується боєм курантів, під які заведено загадувати найзаповітніші бажання, а також урочистим підняттям келихів з шампанським.

Після настання Нового року традиційно відбувається обмін подарунками між рідними та друзями, а також лунають теплі вітання та побажання. Крім цього, саме з 1 січня часто починається низка зимових розваг. Так, люди відвідують різноманітні новорічні ярмарки, ковзанки або просто гуляють прикрашеними вулицями міст.

