Речь идет об Эфиопии. По состоянию на 3 марта 2025 года в этой стране 24-й день месяца Yäkatit 2017 года. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему в Эфиопии сейчас 2017 год

Эфиопский календарь базируется на древнеегипетском солнечном календаре. Он имеет 13 месяцев: 12 месяцев по 30 дней и один дополнительный месяц Пагумен (5 или 6 дней в високосный год).

Дата Благовещения (зачатия Христа) в этом календаре исчисляется иначе. В европейском летоисчислении этот момент определили по расчетам Дионисия Малого в VI веке, тогда как эфиопская традиция сохранила более древнюю датировку.

К слову, сутки там также рассчитываются иначе – они начинаются не в полночь, а с восходом солнца.

Когда в Эфиопии встречают Новый год

Эфиопский Новый год называется Энкутаташ и празднуется в сентябре. Это связано с тем, что в это время в стране заканчивается сезон дождей, а природа расцветает.

Название "Энкутаташ" означает "дар драгоценностей", потому что, по легенде, именно в этот день царица Савская вернулась из Иерусалима, а народ встречал ее дарами.

Следующий Новый год 2018 в Эфиопии будут отмечать тогда, когда у нас будет 11 сентября 2025 года. Там первый месяц года называется Mäskäräm.