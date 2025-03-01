Всего в мире есть много стран, которые используют единое стандартное время в течение всего года. Об этом пишет 24 Канал.

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Где не переводят часы

Есть государства, где часы не переводят только некоторые регионы или штаты. К примеру, в Канаде стрелки часов не переводят в Юконе и Саскачеване. А в США единого времени придерживаются только Гавайи и штат Аризона (за исключением территорий индейского народа навахо). Также часы не переводят некоторые территории Австралии и Новой Зеландии.

В то же время есть целые страны, которые полностью отменили или никогда не придерживались перевода часов.

В частности в Европе такой страной является Исландия. Эта страна постоянно придерживается UTC+0.

Также интересно, что часы не переводят и в Китае. Несмотря на то, что эта страна очень большая, там с 1991 года придерживаются единого часового пояса. Однако таких стран есть еще очень много.

Какие страны не переводят часы: