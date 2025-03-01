Загалом у світі є багато країн, які використовують єдиний стандартний час впродовж всього року. Про це пише 24 Канал.

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Де не переводять годинник

Є держави, де годинник не переводять лише деякі регіони або штати. До прикладу, у Канаді стрілки годинника не переводять у Юконі та Саскачевані. А у США єдиного часу дотримуються лише Гаваї та штат Аризона (за винятком територій індіанського народу навахо). Також годинник не переводять деякі території Австралії та Нової Зеландії.

Водночас є цілі країни, які повністю скасували або ніколи не дотримувалися переведення годинника.

Зокрема у Європі такою країною є Ісландія. Ця країна постійно дотримується UTC+0.

Також цікаво, що годинник не переводять й у Китаї. Попри те, що ця країна дуже велика, там з 1991 року дотримуються єдиного часового поясу. Однак таких країн є ще дуже багато.

Які країни не переводять годинник:

  • Ісландія;
  • Аргентина;
  • Бразилія;
  • Колумбія;
  • Венесуела;
  • Перу;
  • Еквадор;
  • Панама;
  • Китай;
  • Японія;
  • Індія;
  • Індонезія;
  • Малайзія;
  • Філіппіни;
  • Сінгапур;
  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • В’єтнам;
  • ПАР;
  • Нігерія;
  • Кенія;
  • Алжир;
  • Туніс;
  • Фіджі;
  • Самоа;
  • Папуа-Нова Гвінея.