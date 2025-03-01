Загалом у світі є багато країн, які використовують єдиний стандартний час впродовж всього року. Про це пише 24 Канал.

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Де не переводять годинник

Є держави, де годинник не переводять лише деякі регіони або штати. До прикладу, у Канаді стрілки годинника не переводять у Юконі та Саскачевані. А у США єдиного часу дотримуються лише Гаваї та штат Аризона (за винятком територій індіанського народу навахо). Також годинник не переводять деякі території Австралії та Нової Зеландії.

Водночас є цілі країни, які повністю скасували або ніколи не дотримувалися переведення годинника.

Зокрема у Європі такою країною є Ісландія. Ця країна постійно дотримується UTC+0.

Також цікаво, що годинник не переводять й у Китаї. Попри те, що ця країна дуже велика, там з 1991 року дотримуються єдиного часового поясу. Однак таких країн є ще дуже багато.

Які країни не переводять годинник: