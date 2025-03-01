Загалом у світі є багато країн, які використовують єдиний стандартний час впродовж всього року. Про це пише 24 Канал.
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Де не переводять годинник
Є держави, де годинник не переводять лише деякі регіони або штати. До прикладу, у Канаді стрілки годинника не переводять у Юконі та Саскачевані. А у США єдиного часу дотримуються лише Гаваї та штат Аризона (за винятком територій індіанського народу навахо). Також годинник не переводять деякі території Австралії та Нової Зеландії.
Водночас є цілі країни, які повністю скасували або ніколи не дотримувалися переведення годинника.
Зокрема у Європі такою країною є Ісландія. Ця країна постійно дотримується UTC+0.
Також цікаво, що годинник не переводять й у Китаї. Попри те, що ця країна дуже велика, там з 1991 року дотримуються єдиного часового поясу. Однак таких країн є ще дуже багато.
Які країни не переводять годинник:
- Ісландія;
- Аргентина;
- Бразилія;
- Колумбія;
- Венесуела;
- Перу;
- Еквадор;
- Панама;
- Китай;
- Японія;
- Індія;
- Індонезія;
- Малайзія;
- Філіппіни;
- Сінгапур;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- В’єтнам;
- ПАР;
- Нігерія;
- Кенія;
- Алжир;
- Туніс;
- Фіджі;
- Самоа;
- Папуа-Нова Гвінея.