Таким чином людям, народженим у ці дні, не лише забороняють святкувати власний день народження, а навіть змушують офіційно переносити його. Про це розповідає 24 Канал.

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В чому причина

Річ у тім, що 8 липня та 17 грудня – це дати смерті Кім Ір Сена та Кім Чен Іра. Люди, народжені в ці дні, змушені офіційно змінювати дату народження в документах. Це робиться для того, щоб ніхто не святкував у дні жалоби за вождями.

Також слід зауважити, що святкування днів народжень у КНДР – непопулярна практика. Адже "громадяни повинні шанувати лише Кім Ір Сена, Кім Чен Іра та Кім Чен Ина".

Скоріше за все, коли нинішнього диктатора не стане, то його дата смерті стане ще однією забороненою для святкувань.



Дітям, народженим 8 липня та 17 грудня, змінюють дати народження / Pexels

Зазначимо, що раніше дні народження взагалі були заборонені у Саудівській Аравії. Проте останніми роками влада стала більш ліберальною, і тепер святкування не переслідується.

Чому у Саудівській Аравії раніше забороняли святкувати дні народження

Причиною цьому була релігія. Ваххабітська версія ісламу, якої дотримувалася офіційна влада, вважала такі святкування наслідуванням немусульманських традицій. Ультраконсервативні ісламські вчені вважали, що мусульмани повинні відзначати лише два релігійні свята: Ід аль-Фітр (свято після Рамадану) та Ід аль-Адха (свято жертвоприношення).

Вважалося незаконним продавати торти, свічки, подарункові упаковки для дня народження. Люди святкували таємно, у вузькому сімейному колі, щоб уникнути проблем. Однак ситуація змінилася після реформ, ініційованих Мохаммедом ібн Салманом, наслідним принцом Саудівської Аравії.

Починаючи з 2016 року, він почав пом'якшувати релігійні обмеження, і тепер можна відкрито святкувати дні народження, купувати торти та подарунки. Навіть ісламські вчені з Ради старших улемів підтвердили, що дні народження та особисті свята не суперечать ісламу, якщо вони не містять заборонених елементів.