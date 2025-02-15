Мовиться про Південний Судан. Це наймолодша країна на Землі, чия незалежність визнана на міжнародному рівні. Про це пише 24 Канал.

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Наразі у країні проживають близько 11 мільйонів людей. Офіційна мова Південного Судану – англійська, однак насправді більшість населення її не знає.

Громадяни країни, які складаються з різних етнічних народів, розмовляють своїми мовами й діалектами, а мовою міжнаціонального спілкування там по факту є арабська.

Столиця Південного Судану Столицею Південного Судану є місто Джуба. Це найбільше місто країни й також наймолодша столиця у світі.



Громадяни Південного Судану, представники народу дінка / Unsplash

Коли Південний Судан став незалежним

Південний Судан відокремився від Судану після багаторічної громадянської війни. Це стало результатом мирної угоди, підписаної у 2005 році. З 2005 по 2011 роки регіон мав автономний статус, а у 2011 році відбувся референдум, де понад 98% жителів проголосували за незалежність.

Південний Судан офіційно став незалежним 9 липня 2011 року. Тоді ж нова країна стала членом ООН.

Однак після здобуття суверенітету країна регулярно страждає від конфліктів між різними етнічними групами, що призводить до гуманітарної кризи.