Речь идет о Южном Судане. Это самая молодая страна на Земле, чья независимость признана на международном уровне. Об этом пишет 24 Канал.

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Сейчас в стране проживают около 11 миллионов человек. Официальный язык Южного Судана – английский, однако на самом деле большинство населения его не знает.

Граждане страны, которые состоят из разных этнических народов, разговаривают на своих языках и диалектах, а языком межнационального общения там по факту является арабский.

Столица Южного Судана Столицей Южного Судана является город Джуба. Это самый большой город страны и также самая молодая столица в мире.



Граждане Южного Судана, представители народа динка / Unsplash

Когда Южный Судан стал независимым

Южный Судан отделился от Судана после многолетней гражданской войны. Это стало результатом мирного соглашения, подписанного в 2005 году. С 2005 по 2011 годы регион имел автономный статус, а в 2011 году состоялся референдум, где более 98% жителей проголосовали за независимость.

Южный Судан официально стал независимым 9 июля 2011 года. Тогда же новая страна стала членом ООН.

Однако после обретения суверенитета страна регулярно страдает от конфликтов между различными этническими группами, что приводит к гуманитарному кризису.