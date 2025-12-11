В Харькове есть район Москалевка, который имеет специфическое происхождение названия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

Почему этот район так называется?

Москалевка расположена в пределах Новобаварского района, но связаны с Основянским. Название может показаться специфическим, однако она получила свое название не от русских. В частности, оно связано с названием солдат, которые населяли эту территорию очень давно.



Москалевка в Харькове / Фото moniacs.kh.ua

По данным, название появилось в 18 веке. Небольшое село, где они жили, превратилось в пригород Харькова. Эта трансформация отражает рост и развитие района с течением времени.

Существует и вторая версия происхождения названия. Она могла возникнуть от имени Меркула Москаля.

Почему Сумская улица так называлась?

Сумская улица в Харькове названа в честь дороги, которая вела в город Сумы, и имеет историю более 300 лет. Улица была переименована в честь Карла Либкнехта в 1919 году, но историческое название восстановили в 1945 году, говорится в Ukrmedia.

С тех пор она остается неизменной. Сейчас это очень красивая улица, которая является центральной в Харькове.

