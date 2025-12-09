Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова.

Что означает фонтан на банкноте в 500 гривен?

По словам Алферова, фонтан, который изображен на банкноте в 500 гривен, воспроизводит одну из главных философских идей мыслителя.

Он писал, что Бог подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместимости. Над фонтаном надпись такая: "Неравное всем равенство". Льются из разных трубок разные потоки в разные сосуды, вокруг фонтана стоячие. Меньший сосуд меньше имеет, но в том равный есть большему, что ровно есть полный,

– отмечает историк.

На 500 гривнах изображен фонтан, который воспроизводит философскую идею Сковороды / Фото Wikipedia

Алферов объяснил, что таким образом Сковорода передал идею "неравного равенства". Ее суть в том, что люди отличаются способностями и возможностями, но каждый может полностью реализовать себя в собственной степени. Именно поэтому каждый человек имеет свой путь и свою судьбу.

Почему мы не знаем, как на самом деле выглядел Сковорода?

В культуре Григорий Сковорода закрепился как молодой, стриженый под горшок странствующий философ, хотя умер в 71 год. Однако на самом деле доподлинно неизвестно, как он на самом деле выглядел.

Искусствовед, лектор и эссеистка Диана Клочко в интервью для Украинского радио рассказала, что в советские времена активно распространяли утверждение о якобы прижизненном портрете философа, который хранился "где-то в Москве".

Первые харьковские издания начала ХІХ века ссылались на существование гравюры с якобы прижизненного портрета. Сковорода с книжечкой, с белым воротничком, потому что он вечный студент. Мифического оригинала никто никогда не видел, но все везде ссылались, что он кем-то когда-то был завезен в Москву,

– рассказала искусствовед.

Таким образом, по словам Клочко, настоящая внешность философа могла существенно отличаться от привычного нам образа, который годами воспроизводили на основе мифического портрета.

