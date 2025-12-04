Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky History.

Смотрите также Ошибочно считается египтянкой: неожиданная правда о происхождении Клеопатры

Какими могли быть последние слова Юлия Цезаря?

Знаменитая фраза "И ты, Бруте?", которую произносит Юлий Цезарь в пьесе Уильяма Шекспира, давно стала частью массовой культуры. Именно так большинство людей представляет момент его гибели.

Однако в реальности римский правитель вряд ли произнес эти слова перед смертью. Как отмечается на сайте Университета Кембриджа, античный историк Кассий Дион сомневался, что Юлий Цезарь вообще успел произнести хотя бы слово, ведь заговорщики напали на него одновременно и нанесли десятки ударов.

Доподлинно неизвестно, какими были последние слова римского правителя / Картина "Смерть Цезаря"

В то же время Дион приводил и популярную в древности версию, что, увидев Брута, Цезарь мог воскликнуть по-гречески "И ты, дитя?" или "И ты тоже, сын?". Однако историк подчеркивал, что эти слова не имеют достоверного подтверждения.

Заметим, что по слухам, Марк Юний Брут на самом деле мог быть внебрачным сыном диктатора.

Правда ли, что Брут – сын Цезаря?

Историк Барри Страус в интервью для HistoryExtra заявил, что действительно, по слухам Брут мог быть внебрачным ребенком Цезаря. Однако это маловероятно, ведь на момент его рождения, будущему римскому правителю было всего 15 лет.

В то же время историк отмечает, что полностью исключать такую возможность тоже нельзя, ведь "римляне начинали рано".

Именно поэтому версию о словах "И ты, дитя?" можно трактовать как намек на отцовство. Будто Цезарь признал Брута сыном и упрекал, что тот убил собственного отца, совершив один из самых тяжких грехов для римлянина.

Каким был настоящий рост Наполеона?