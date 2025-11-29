Сообщает 24 Канал со ссылкой на историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова в эфире "Общественного радио".

Почему бороды не присущи князьям Киевской Руси?

Алферов отметил, что при создании первых украинских банкнот художники выбрали образы князей с усами, которые являются более реалистичными.

Историк отметил, что фигуры князей на банкнотах следует воспринимать как образы, а не как портрет.

Для изображений на первых украинских купюрах победили образы государственной школы, сформированной за рубежом. Владимира Великого рисовали не бородатым, а усатым и в византийской царской короне. Это показывало цивилизационный выбор Владимира по развитию нашего государства,

– рассказал Алферов.

Дизайн двух гривен 1992 года / Фото Wikipedia

Он добавил, что в период Киевской Руси князья не носили бороду. Это подтверждают как изображения на тогдашних монетах, так и свидетельства современников.

"Например, официальный хронист императора Византии Лев Диакон писал о Святославе Храбром, что тот имел голубые глаза, бритую голову, с верхушки которой свисала прядь волос, очень короткую бороду-щетину и с верхней губы свисала большая прядь волос. Очевидно, хронист не знал термина "усы", – заметил историк.

В то же время Алферов добавил, что после того, как Владимир Великий стал святым, византийская школа иконописания должна была написать его портрет по образу византийского святого, то есть с бородой.

Историк отметил, что Владимир Великий и Ярослав Мудрый в современном дизайне гривны имеют черты, близкие к образам московских князей, которые носили бороды.

Что во времена Киевской Руси называли гривной?

Как пишет Национальный музей истории Украины, история украинских денег берет начало еще во времена Киевской Руси. Тогда гривной называли металлический обруч, который носили на шее как украшение. Название связано со словами "грива" и "холка".

Гривны принадлежали состоятельным людям и изготавливались из серебра, билона, меди, бронзы или железа. Существует предположение, что в определенный период шейные гривны использовали как денежные единицы, из-за чего серебряные слитки тоже называли гривнами.

Гривны времен Киевской Руси / Фото Национального музея истории Украины

Древнейшие славянские гривны датируются IX веком. Подобные украшения были распространены не только среди славян, но и среди балтов, финоугров и скандинавов.

Интересно, что сначала гривны носили только мужчины как символ боевой победы, однако впоследствии ими украшали себя и женщины.

