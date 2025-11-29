Повідомляє 24 Канал з посиланням на історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в етері "Громадського радіо".

Чому бороди не притаманні князям Київської Русі?

Алфьоров зауважив, що під час створення перших українських банкнот художники обрали образи князів з вусами, які є більш реалістичними.

Історик наголосив, що постаті князів на банкнотах слід сприймати як образи, а не як портрет.

Для зображень на перших українських купюрах перемогли образи державницької школи, сформованої закордоном. Володимира Великого малювали не бородатим, а вусатим і у візантійській царській короні. Це показувало цивілізаційний вибір Володимира щодо розвитку нашої держави,

– розповів Алфьоров.

Дизайн двох гривень 1992 року / Фото Wikipedia

Він додав, що в період Київської Русі князі не носили бороду. Це підтверджують як зображення на тогочасних монетах, так і свідчення сучасників.

"Для прикладу, офіційний хроніст імператора Візантії Лев Диякон писав про Святослава Хороброго, що той мав блакитні очі, голену голову, з верхівки якої звисало пасмо волосся, дуже коротку бороду-щетину і з верхньої губи звисало велике пасмо волосся. Очевидно, хроніст не знав терміну "вуса", – зауважив історик.

Водночас Алфьоров додав, що після того, як Володимир Великий став святим, візантійська школа іконописання мала написати його портрет за образом візантійського святого, тобто з бородою.

Історик зазначив, що Володимир Великий і Ярослав Мудрий у сучасному дизайні гривні мають риси, близькі до образів московських князів, які носили бороди.

Що в часи Київської Русі називали гривнею?

Як пише Національний музей історії України, історія українських грошей бере початок ще в часи Київської Русі. Тоді гривною називали металевий обруч, який носили на шиї як прикрасу. Назва пов'язана зі словами "грива" та "загривок".

Гривни належали заможним людям і виготовлялися зі срібла, білона, міді, бронзи чи заліза. Існує припущення, що в певний період шийні гривни використовували як грошові одиниці, через що срібні злитки теж називали гривнами.

Гривни часів Київської Русі / Фото Національного музею історії України

Найдавніші слов'янські гривни датуються IX століттям. Подібні прикраси були поширені не лише серед слов’ян, а й серед балтів, фіноугрів та скандинавів.

Цікаво, що спочатку гривни носили тільки чоловіки як символ бойової звитяги, проте згодом ними прикрашали себе й жінки.

