Чи мав Володимир Великий довге волосся?

Алфьоров розповів, що звичне нам зображення князя Володимира Великого з довгими кучерями – фальсифікат. Насправді така зачіска є художнім домислом, який з'явився через непорозуміння.

Історик пояснив, що реальні зображення князя відомі з його срібників – давніх монет Київської Русі.

Срібники із зображенням Володимира Великого / Фото Wikipedia

На них по обидва боки обличчя видно не пасма волосся, а пропендулії – підвіски, які звисали з корон того часу.

Художники цього не знали і, звісно ж, малювали один за одним довге волосся у Володимира Великого,

– зазначив історик.

Алфьоров додає, що справжню зачіску Володимира Великого історики навряд чи зможуть встановити. Втім, він припускає, що вона могла бути схожою на ту, що була у його батька – князя Святослава Хороброго.

Як виглядав Святослав Хоробрий?

Як пише Газета "Час", 27 липня 971 року Великий князь Київський Святослав Хоробрий уклав мирну угоду з імператором Візантії Іоанном Цимісхієм.

За свідченням придворного хроніста Лева Диякона, який був присутній при події, Святослав прибув по річці на скіфському човні разом зі своїми наближеними.

Зустріч князя Святослава з візантійським імператором Іоанном I Цимісхієм / Картина Клавдія Лебедєв﻿а

Він був середнього зросту, з кошлатими бровами та ясно-синіми очима. Борода князя була майже без волосся, а над верхньою губою росло густе і довге волосся.

Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся – ознака знатності роду; міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні,

– писав хроніст Лев Диякон.

Крім того, князь носив золоту сережку з карбункулом і перлинами в одному вусі.

