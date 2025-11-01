Він був сиротою, ніколи не знав батька, а матір втратив на війні. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео voitok_tosee.

Що відомо про Епіфанія Дровняка?

Ім'я "Епіфаній Дровняк" не таке відоме тому, що художник відомий під іншим – Никифор Криницький. Він жив у складні часи, тому його лемківське коріння замовчувалось, а імена він був змушений змінювати, щоб працювати.

Його вважають одним із найвидатніших примітивістів. На просторах Інтернету його називали "жебраком", хоча це не зовсім так. Ще за життя картини художника продавались і він мав з того гроші. Однак диваком його вважали заслужено. Таких зазвичай називають "не від світу цього".

Цікаво! Вважається, що він написав 40 тисяч робіт та мав аж 17 імен.

Що відомо про лемківського художника: дивіться відео

Творчість цього художника була інтуїтивною. Він не міг пояснити, чому його картини виглядали саме так та за яким принципом він клав мазки, однак вона відгукувалась людям.

Що таке примітивізм?

Це стиль малювання, для якого характерне спрощення образів, пласкі образи, чисті кольори, відсутність повітряної перспективи та інших ознак академізму, мовиться у Вікіпедії.

Ще цим терміном іноді окреслюють так зване "наївне мистецтво".

